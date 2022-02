Fernández y Volnovich presentaron nuevo modelo de atención en PAMI

Tras la polémica por sus vacaciones en el Caribe, la titular del PAMI, Luana Volnovich, reapareció en la escena pública y compartió un acto con el presidente Alberto Fernández en el que se anunció una nueva modalidad para la elección de médicos para los adultos mayores. El PAMI incorporará una cartilla médica para que los afiliados puedan elegir a sus médicos especialistas y centros de diagnóstico, manteniendo a sus profesionales de cabecera.

El acto buscó brindar una foto de unidad entre las partes que componen la coalición de Gobierno de cara al tratamiento de la negociación con el FMI.

La transmisión emitida desde el canal de Youtube de Casa Rosada se encargó de remarcar la presencia en primera fila del segundo de PAMI, y pareja de la titular, Martín Rodríguez, quien estuvo envuelto en el escándalo.

En su reaparición, la titular del PAMI brindó un discurso muy enérgico y con varios guiños al sector "albertista" del Frente de Todos. "Por primera vez en la historia los afiliados van a poder tener la absoluta libertad de elegir a sus médicos, especialistas, cardiólogos, neurólogos. También van a tener absoluta libertad para elegir los centros de diagnóstico donde hacerse los estudios.

Los escuchamos y tomamos el paso más importante en los 50 años de la historia de PAMI", inició de cara a un auditorio compuesto por su gabinete, médicos y afiliados al PAMI. También estuvo presente el ministro y compañero camporista de Volnovich, Eduardo "Wado" de Pedro, que llegó al Museo del Bicentenario a pocos minutos de haber concluido el anuncio que encabezaba en el edificio de Desarrollo Social.

Y continúo: "Es una decisión política, una inversión extraordinaria en el sistema de salud. Son $72 mil millones en dos años. Es una inversión extra al presupuesto que tiene el PAMI para la salud. Es renovar el compromiso del PAMI con la salud de los argentinos, en particular de nuestros padres, abuelos, adultos mayores, jubilados".

Además, la funcionaria recordó la deuda de la entidad contraída durante la gestión de Mauricio Macri por los medicamentos bajo receta médica. "Buscamos fórmulas para resolver todo, incluso los 19 mil millones de deuda de medicamentos de la gestión anterior que seguro se olvidaron de pagar la cuenta", ironizó.

Durante su exposición, Volnovich nombró al mandatario en reiteradas ocasiones y repitió una frase que denota un intento de acercamiento. "Estamos a dos años, en la mitad del mandato", resaltó una y otra vez.

A su turno, el Presidente recordó que el cambio en el organismo impulsado por la funcionaria era una de las preocupaciones que compartía junto al ex presidente Néstor Kirchner durante su mandato. "Te felicito porque cuando allá en el 2003 lo veíamos con Néstor (Kirchner) nos agarrábamos la cabeza y decíamos esto es imposible de hacer, y lo has hecho", destacó Fernández.

A un año de su salida del Gobierno tras el vacunatorio VIP, el Presidente también hizo mención del ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García, a quien le encargó la tarea de problematizar y reemplazar al sistema de capitalización del PAMI. "Lo discutíamos mucho con Ginés y decíamos esto es dificilísimo de hacer porque la fiscalización era muy compleja", contó. "Este nuevo sistema prestacional da mucha justicia", aseguró el mandatario y agregó: "Y les permite a nuestros jubilados dejar de ser un número para pasar a ser una persona".

En un acto de unidad, el mandatario resaltó la labor de Luana Volnovich al frente del PAMI y remarcó su "enorme inventiva" para adoptar la medida de brindar los medicamentos gratis.

"No fueron dos años donde estuvimos paralizados, trabajamos como nunca. He visto a Luana y al PAMI trabajar para enfrentar la pandemia de dimensiones mundiales en un sistema de salud que habían dejado virtualmente en quiebra", concluyó.



TEXTIL TRANSFORMARÁ 140

PLANES SOCIALES EN EMPLEO

El presidente Alberto Fernández recorrió ayer una fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Lugano que transformará 140 planes sociales en empleo genuino. Al retomar las "reuniones de cercanía", una estrategia que puso en práctica durante la campaña electoral en 2021 para "escuchar" a los argentinos, Fernández agradeció a "los empresarios que arriesgan, que apuestan, que dan trabajo".

El jefe de Estado visitó esta tarde la fábrica TEXTILCOM, dedicada a la producción de indumentaria en todas sus etapas, acompañado por el CEO de la empresa, Carlos Villariño.

En ese marco, el Presidente hizo entrega de los primeros diplomas de "Oficial Costurero/a" a 18 empleados que se incorporaron a la empresa a través del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo".

"Esta formación se repetirá en marzo con el fin de incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras. Serán en total 140 personas que pasarán de planes sociales a empleo genuino", detalló Presidencia en un comunicado.

Por su parte, Villariño anticipó que a la planta actual sumarán "tres nuevas en el municipio de Lanús y las provincias de La Rioja y Catamarca", y argumentó: "Creemos que la industria es el motor del desarrollo de la Argentina, somos muchos habitantes y sin industria este país es inviable". (NA)