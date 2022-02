El FMI afirmó que está "cerca de llegar a un acuerdo completo con la Argentina"

El Gobierno espera cerrar para la próxima semana el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enviar rápidamente el proyecto al Congreso, para que se debata antes de la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo.

Fuentes extraoficiales revelaron ayer a NA que la secretaría de Legal y Técnica "ya tiene muy avanzado" el proyecto sobre el acuerdo para hacerlo ingresar al Parlamento. Una alta fuente de la Casa de Gobierno reveló que para terminar el proyecto "solo falta conocer los últimos detalles que faltan del acuerdo con el FMI y agregarlos a la presentación" que irá al Congreso.

Las fuentes agregaron que "se está trabajando activamente pero no esperamos cerrar el acuerdo este fin de semana, sino a mediados de la próxima".

Las versiones surgieron luego de que el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, sostuviera hoy que que el organismo está "muy cerca con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo completo".

Goldfajn formuló el anuncio al exponer hoy ante empresarios y economistas de la región convocados por el Council of the Américas (Consejo de las Américas).

El funcionario del FMI dijo que están "en estrecha colaboración con el Gobierno argentino para llegar a un acuerdo", y explicó que las reuniones entre ambas partes se llevan a cabo constantemente para encontrar un programa que sea "realista, pragmático y creíble" para el país.

"Hemos publicado el entendimiento de este programa, de los programas sociales, hemos visto cuál es el camino fiscal, pero estamos ahora muy cerca para llegar a un acuerdo completo con todos los detalles y todas todas las reformas que están en el nuevo programa", sostuvo Goldfajn.

Dijo que mantiene con funcionarios argentinos "reuniones intensas, muchas virtuales, y eso toma casi 24 horas al días, los siete días de la semana".

Goldfajn, economista brasileño y ex titular del Banco Central de su país, anunció que "cuando terminemos lo mandamos a la junta directiva y dirán lo que dirán y hay que tomar en consideración la realidad de Argentina".

El director del FMI dijo que la propuesta argentina "es un programa realista y confiable que solamente es para Argentina en el sentido más amplio, esto es un programa creíble, de manera pragmática y factible".

Al referirse a la situación económica latinoamericana consideró que los principales riesgos para las perspectivas económicas son la continuidad de la pandemia, el endurecimiento financiero en economías avanzadas como la de EE.UU. y el efecto de los riesgos geopolíticos.

Goldfajn explicó que resolver las desigualdades en la región "es más urgente ahora porque las sociedades han exigido resolver estos problemas lo antes posible". "El trabajo en temas sociales es compatible con solucionar problemas fiscales y aumentar el potencial de crecimiento de América latina", indicó el director del Departamento Occidental para del FMI.