Consolidar la recuperación económica y bajar la inflación son los dos principales desafíos que deberá sortear el Gobierno para buscar la reelección del presidente Alberto Fernández. Así lo subrayó el canciller, Santiago Cafiero, uno de los dirigentes y funcionarios del riñón del jefe de Estado. "Siempre voy a apoyar al Presidente", remarcó el titular del Palacio San Martín.

Al ser consultado sobre las elecciones presidenciales de 2023, el funcionario nacional llamó a "pensar sin egoísmos y trabajar en la unidad y la potencialidad del Frente" de Todos.

Pero Cafiero reconoció que el aspecto económico será clave para sustentar el eventual proyecto de reelección de Alberto Fernández: "Tenemos que consolidar la recuperación económica y que llegue a todos y bajar la inflación, para que el esfuerzo de todos los argentinos no se vaya por la canaleta de los precios".

"Si los desafíos que tenemos los vamos cumpliendo, estoy muy convencido de que el Presidente va a poder trabajar, si él lo deseo, para continuar en la gestión. Va a haber muchos compañeros y compañeras que vamos a desear que él continúe en la gestión. Queda mucho camino por recorrer y queda mucho por hacer", explicitó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Al ser consultado sobre si dentro del Frente de Todos ya se evaluaba y analizaba la posibilidad de que Alberto Fernández compita en los comicios para obtener un nuevo mandato, hasta 2027, el ex jefe de Gabinete respondió: "Sí, somos peronistas".

El pasado fin de semana fue el propio Presidente el que se refirió a la chance de buscar la reelección el año que viene. "Éso lo vamos a resolver con el tiempo", señaló al ser consultado sobre el tema.

"Tenemos tres compromisos con la gente que tenemos que cumplir: estar unidos, no podemos estar divididos, podemos tener discrepancias pero no tener rupturas; dejemos hablar a nuestra gente, que las candidaturas del futuro las resuelvan la ciudadanía y no en una mesa, aunque yo mismo he sido beneficiado con esa mesa en 2019; debemos garantizarle a la gente no volver a un tiempo en que existían los tarifazos, los ajustes, la impudicia se hizo parte de la política", agregó.



MUCHOS TEMAS POR

MEJORAR CON EE. UU.

Por otra parte, el canciller Cafiero remarcó que "hay muchos temas para mejorar" en la relación bilateral con Estados Unidos, principalmente en lo que respecta a "corregir el déficit comercial". Tras reunirse el pasado jueves con el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, el funcionario nacional señaló que se trató del primer encuentro "formal", debido a que ya lo había visto en anteriores ocasiones.

En declaraciones radiales, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicó que la reunión fue "para repasar toda la agenda bilateral, algunos vinculados con apoyo, organismos multilaterales, como el caso del Fondo (Monetario Internacional -FMI-), naturalmente, y sobre instancias que la Argentina presidente, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU". "Hay mucho de agenda constructiva", resaltó el titular del Palacio San Martín, quien de todos modos aclaró que "también hay muchos temas para mejorar".

En ese sentido, el jefe de la diplomacia argentina indicó que el país "tiene un déficit comercial con Estados Unidos que debe corregir y eso se corrige con inversiones de capitales americanos en el país y también que autoricen que más exportaciones lleguen a Estados Unidos". "Está el compromiso de Estados Unidos de volver a poner a la Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias, lo que permite ampliar las exportaciones y que productos de las economías regionales se abran mercados allí", precisó Cafiero.

Por otra parte, destacó el respaldo de Estados Unidos en la renegociación de la deuda con el FMI y recordó que en su reunión en Washington con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, le había planteado que "la Argentina necesitaba que se involucren en la resolución del problema".

"(El ex presidente Mauricio) Macri contrajo una deuda imposible, impagable, irresponsable e insostenible", cuestionó el canciller. (NA)