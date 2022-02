Piden detener a Cositorto, CEO de Generación Zoe

La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María, a cargo de la fiscal Juliana Companys, solicitó la captura internacional de Leonardo Nelson Cositorto, CEO de Generación Zoe, por el delito de estafas y asociación ilícita, causa por la cual fueron detenidas otras cuatro personas.

Los detenidos, en el marco de los allanamientos realizados en esa ciudad cordobesa son son Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado y Silvia Beatriz Luján. Además, y según confirmaron fuentes judiciales a NA, la fiscal también solicitó la captura internacional de Maximiliano Javier Batista, Claudia Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Alvarez y Florencia Anahí Alvarez.

La causa se inició tras tres denuncias realizadas contra la firma Generación ZOE de la ciudad cordobesa de Villa María.

En primer lugar, la fiscal logró la detención de Gabriela Álvarez, quien quedó imputada como supuesta partícipe necesaria en el delito de estafa.

La detención se llevó a cabo durante la realización de cuatro allanamientos concretados en la sede de la firma y en otros domicilios.

Por la tarde, Cositorto, desde un sitio desconocido, realizó declaraciones a través del canal de youtube de la la organización en las que dijo que sufre "un ataque del sistema" y pidió a los inversores que no retiren su dinero.

"Estamos en un proceso de reestructuración interna, rediseño de ofertas como cualquier compañía, más en una situación donde llevamos casi 46 días de manera consecutiva donde ciertos grupos empresariales y mediáticos han empezado una campaña de desprestigio hacia mi persona", sostuvo el coach.

"A la gente de Córdoba le pido lo que les vengo pidiendo todos los días: que nos movamos en comunidad, porque de manera individual de un ataque del sistema, que tiene una mezcla entre lo financiero, político y mediático, no se sale con una acción aislada", añadió.

En enero pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

El organismo regulador del mercado de capitales emitió además una alerta internacional debido a que la empresa opera también en Colombia, España y Paraguay.

En las redes sociales se venía denunciando a Generación Zoe por prometer ganancias extraordinarias a los inversionistas a través de distintos proyectos (inmobiliarios, educación on line, gastronómicos).

La semana pasada, el fiscal federal Eduardo Taiano había imputado por supuestas maniobras de estafa a Leonardo Cositorto, y solicitó una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.