La plata nunca alcanza

Quienes están fuera del gobierno, ahora y antes, siempre parecen tener las soluciones a todos los problemas de los argentinos. Pero cuando asumen las riendas de la conducción, se desinflan y mágicamente lo que pregonaban no alcanza para superar los obstáculos y encaminar la crisis eterna y estresante en un estado de bienestar para todos los habitantes de este país.Hay generaciones de jóvenes que ya tienen 25 años que no saben lo que es vivir sin inflación. Esta maldición que obliga a renegociar todo el tiempo el valor de las cosas, del salario, de servicios, honorarios, alquileres o bienes. De un Estado deficitario que converge todo el tiempo en situaciones de crisis cambiaria y de deuda que arrastra a cada argentino, golpeando especialmente a los más vulnerables.Los datos de la economía son contundentes. Esta semana se confirmó que la inflación sigue fuera de control de las autoridades, que solo implementan programas de control de precios que nunca dieron resultado. Solo es una acción para mostrar que intentan hacer algo, pero todos admiten que son esfuerzos inútiles. Una familia de cuatro miembros necesitó en enero un ingreso mensual de $78.624, para no ser considerada pobre, según el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 3,3%, según informó el INDEC. El mismo grupo familiar debió obtener $ 34.333 de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cifra necesaria para para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 4,2%.El costo de la CBT duplica así al actual salario mínimo vital y móvil que en marzo próximo se situará en los $ 32.616, según la última resolución del Consejo del Salario. La suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, se ubicó por debajo del alza de la inflación del mes del 3,9%, mientras que la CBA, que marca el nivel de indigencia, superó la suba del costo de vida en el mismo período.Según las cifras oficiales del INDEC, una familia de cinco integrantes requirió en enero un ingreso de $80.695 para no encontrarse en situación de pobreza. Para un grupo familiar de tres miembros, los ingresos debieron llegar en el mismo mes a $62.594, para eludir la pobreza. Las familias de cinco integrantes, para no estar en situación de indigencia necesitaron un ingreso mensual de $36.111 y en el caso de una grupo de tres integrantes debieron contar con $ 27.333 en el primer mes del año. Y en el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en enero para no ser pobre debió ser de $25.444 y para no caer en la indigencia de $ 11.111.Hace un mes, el economista de GMA Capital, Nery Persichini, armó un cuadro para descubrir cuántos años vivió cada argentino en recesión económica. En este contexto, descubrió que su abuelo, que nació en 1931, de seguir con vida hoy habría transcurrido 33% de su tiempo en recesión. Y agregó que su papá nacido en 1959 soportó 24 años, es decir el 38% de su vida, con PBI a la baja.Persichini, que nació en 1986, transitó 15 años de su vida (42%) en recesión mientras que su hija (que llegó al mundo y a la Argentina puntualmente en 2019) vivió el 67% de sus tres años con la economía en un tobogán. El economista cuenta que hizo este ejercicio porque quería ver cuán adverso era el contexto para las generaciones de mi familia y tomar los años en recesión fue la primera aproximación. Los niños son los que pasaron mayor porcentaje de su vida en recesión. Pero más allá de ese grupo, por su corta edad, son los jóvenes los que acumulan más tiempo sin crecimiento de la economía. Como dice una antigua canción de Piero... ay país, país, país.