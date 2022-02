Dos empresas de la ciudad comenzaron a vacunar a sus trabajadores contra el Covid

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, junto con el secretario de Salud, Jorge Prieto, habían anunciado hace algunas semanas, la capacitación a empresas con el objetivo de vacunar a sus empleados en el marco del proceso de descentralización de la campaña de vacunación contra Covid-19 que lleva adelante el gobierno provincial.

Para la puesta en marcha, se seleccionó a empresas que tengan mínimamente 1000 empleados de Rosario, Santa Fe y Rafaela, entre las que están: Swift, Paladini, Acindar, General Motors, La Virginia y Gerdau del sur provincial; Basso y Mahle de Rafaela; y el Parque Industrial Sauce Viejo. Además, se sigue conversando con otras industrias que puedan sumarse a la propuesta y llevar a cabo la logística correspondiente.

Este viernes en Rafaela, la dos metalúrgicas iniciaron este proceso, resaltando la importancia que tiene poder cooperar en el marco de la pandemia, a partir de completar esquemas de vacunación en su personal. En esta primera jornada, la vacuna aplicada fue Pfizer.

“Hoy comenzamos y la verdad que marcha muy bien, porque a pesar de que estamos trabajando con un solo turno por cuestión de vacaciones, tenemos 42 inscriptos inicialmente, pero se ampliará muchísimo la lista cuando ingrese el resto del personal, pero estamos muy contentos. Además, ya formamos nuestro vacunatorio y este es un hecho histórico, porque nosotros hace años que venimos vacunando contra distintas enfermedades como la gripe u otras, pero ahora el vacunatorio ya forma parte del registro provincial de Centros de Atención Primaria, lo que otorga al vacunado la posibilidad de ser inscripto automáticamente en las aplicaciones oficiales. Estamos muy contentos de nuestra lucha contra el Covid y contra las enfermedades en general”, comentó el responsable de Comunicación de Basso S.A, Ezequiel Dayar.



COLABORAR CON LA SALUD PÚBLICA

Por su parte, el Dr. Lisandro Casasnovas, médico de la empresa Basso S.A, explicó que “durante la pandemia, esta como cualquier empresa sufrió muchísimo el lucro cesante de sus empleados. Hoy, estamos en la etapa siguiente de la vacunación para prevenir que estas nuevas cepas puedan ser tomadas ya como una enfermedad más tranquila de lo que estuvimos al principio. Esta empresa sufrió muchísimo ese ausentismo y ahora través de un convenio con Ministerio de Salud, tenemos el agrado de tener un vacunatorio con carga en SICAP de una enfermera y estamos vacunando a nuestro personal con segundas y terceras dosis”.

“Vamos a ir vacunando con lo que el gobierno de la provincia nos provea a través del Ministerio de Salud, ya que esta es una dependencia directa del Ministerio de Salud. Nosotros hemos brindado un espacio, hemos puesto a disposición la empresa para que se concrete la descentralización. Pensemos que nosotros tenemos más de 600 empleados en esta planta y tenemos dos plantas más que suman casi 1000 empleados en toda la empresa; es un montón de gente que no va a ir al dispensario, que no va a ir al hospital y la idea en un futuro, es ver de poder incluir a la familia de nuestros empleados”, contó el médico.



UNA INTERACCIÓN ACERTADA

El secretario general de UOM Rafaela, Roberto Oesquer, que se hizo presente durante la jornada de ayer en las empresas que iniciaron el proceso de vacunación, señaló: “Creo que uno pudo interactuar con la provincia, con el Ministerio de Producción, de Salud y de Trabajo, llevando la inquietud de poder desarrollar un esquema de vacunación en las empresas, de alguna manera el grupo Basso y Mahle que son las mayoritarias en cuanto la cantidad de personal, se prestaron y están en condiciones de poder avanzar en la idea. Hubo que alinear algunas cuestiones con el hecho de montar el vacunatorio, de la trazabilidad, de poder de contar con un sistema para poder cargar los datos de la gente que se va a vacunar, se logró y hoy se pudo cristalizar”.

“La idea es resguardar la salud de las personas, en este caso de los trabajadores y de alguna manera a la par salvaguardar que las empresas no se vean perjudicada con la producción por el ausentismo y que puedan continuar adelante con sus tareas. Creo que más allá de la pandemia que fue difícil, donde hubo un parate de muy pocos días y hubo mucha preocupación porque había que sacar la producción, se pudo llevar adelante”, indicó Oesquer.

El dirigente gremial, manifestó que “esta alternativa nos permite tener una llegada más rápida, más eficiente, logrando que los trabajadores puedan estar vacunados y se cuide de algún modo la producción de las empresas”.



PARA RECUADRO RELACIONADO



“Entendemos que el vínculo Estado empresa tiene que ser potenciado cada día más”



El vicepresidente del directorio de Basso S.A, Juan Carlos Basso, hizo hincapié en la importancia que tiene poder vacunar en la empresa a sus empleados y destacó: “Estamos muy felices en esto de acompañar al Estado, ya que entendemos que el vínculo Estado empresa tiene que ser potenciado cada día más, aparte ayuda a descentralizar, a que ese cuello de botella que se dio en algún momento en el hospital, sea el momento de si algún día vuelve a ser requerido podamos abrir una ventana al barrio y devolverle al barrio lo que el barrio nos dio”.

“El barrio nos ha dado mucha fuerza laboral, mucha fuerza productiva y creo que esto es parte de la responsabilidad social en serio. Estamos en el barrio, devolvámosle al barrio con servicios, que la gente no tenga que hacer cosas fuera de acá. Empezamos con los empleados, pero soñamos que esto sea recién el comienzo”, expresó.

“El empresario, contó cómo se generó esta posibilidad y dijo que “la verdad es que fue idea del Estado, no nuestra, y a nosotros nos sonó como música y nos encantó. Ojalá mañana nos llamen a poner una escuela, yo ya soy fundador de la escuela, con lo cual otra me encantaría, creo que tenemos todas las instalaciones para hacerlo, incluso una escuela de oficios estaría bueno, pero lo que digo es que el rol de la industria es ese, es transformar la realidad del barrio, de ahí la ciudad, la provincia y el país; con 5000 industrias como la nuestra, el país sería distinto”.