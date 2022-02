Por su parte, el vicepresidente del directorio de Basso S.A, Juan Carlos Basso, hizo hincapié en la importancia que tiene poder vacunar en la empresa a sus empleados y destacó: “Estamos muy felices en esto de acompañar al Estado, ya que entendemos que el vínculo Estado empresa tiene que ser potenciado cada día más, aparte ayuda a descentralizar, a que ese cuello de botella que se dio en algún momento en el hospital, sea el momento de si algún día vuelve a ser requerido podamos abrir una ventana al barrio y devolverle al barrio lo que el barrio nos dio”.

“El barrio nos ha dado mucha fuerza laboral, mucha fuerza productiva y creo que esto es parte de la responsabilidad social en serio. Estamos en el barrio, devolvámosle al barrio con servicios, que la gente no tenga que hacer cosas fuera de acá. Empezamos con los empleados, pero soñamos que esto sea recién el comienzo”, expresó.

“El empresario, contó cómo se generó esta posibilidad y dijo que “la verdad es que fue idea del Estado, no nuestra, y a nosotros nos sonó como música y nos encantó. Ojalá mañana nos llamen a poner una escuela, yo ya soy fundador de la escuela, con lo cual otra me encantaría, creo que tenemos todas las instalaciones para hacerlo, incluso una escuela de oficios estaría bueno, pero lo que digo es que el rol de la industria es ese, es transformar la realidad del barrio, de ahí la ciudad, la provincia y el país; con 5000 industrias como la nuestra, el país sería distinto”.