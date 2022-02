"La tercera ola está llegando a su fin"

La tercera ola de coronavirus parece haber quedado atrás en el país y en nuestra provincia, con cifras cuesta abajo. Así lo confirmó el secretario de Salud, Jorge Prieto por LT10 que aseguró que "estamos en franco descenso y esto se va a sostener en función de la vacunación. Seguro vamos a tener algunas pequeñas oleadas de población expuesta, y no sabemos cómo se va a comportar y si va a surgir una nueva variante de la ómicron".

Sin embargo, destacó que no hay que relajar las medidas de prevención y continuar con el operativo de vacunación para que finalmente se convierta en algo endémico. Con respecto a la vacunación, la provincia de Santa Fe tiene un 92% de personas con una dosis, un 85% con las dos, y el 40% con el refuerzo. De todos modos, detalló que en los últimos tres meses se produjo un importante ausentismo, y más de medio millón de personas no acudieron a los turnos de refuerzo y segundas dosis. "Estamos esperando que a un regreso, cuando terminen las vacaciones, la gente pueda adherir" agregó Prieto.

Sobre la cuarta dosis, Prieto confirmó que esta pensada para aquellos mayores de 50 años o inmunodeprimidos que tengan dos dosis de Sinopharm, completaran esquema con una tercera dosis, y aún les resta el refuerzo, que sería esa cuarta dosis.

"Hoy tenemos un 35% de positividad, todavía está alto a nivel provincial, pero no nos olvidemos que una semana atrás teníamos un 70%", aseguró sobre esta situación actual, que para ser ideal debería estar en un 10%.