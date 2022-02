Plenario de Igualdad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Seguidamente reproducimos un documento remitido por Igualdad Sunchales.

La política tradicional no pudo, no supo o no quiso mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de nuestro pueblo en más de tres décadas de vida institucional del país. El cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el irracional empréstito tomado por el gobierno anterior agravara la situación de las y los trabajadores, sectores medios, comerciantes y PyMES.

En más de tres décadas de gobiernos democráticos de distinto signo —algunos con mejores intenciones que otros—, ninguno de ellos abordó las reformas estructurales de la grave y creciente desigualdad, desempleo, pobreza e inflación, entre tantos otros dramáticos problemas, como el acceso a la vivienda, la salud y la educación.

Las últimas elecciones en Chile, con el contundente apoyo popular a Apruebo Dignidad, la coalición que impulsó como presidente a Gabriel Boric y derrotó en las urnas a toda la política tradicional que gobernó luego de la caída del dictador Augusto Pinochet, mostró que las energías populares expresadas en las movilizaciones estudiantiles y las masivas ocupaciones de las calles por una nueva Constitución que refleje un tiempo de justicia social y mejor democracia pueden canalizarse en una alternativa real de cambio. La bronca y la disconformidad se transformaron en esperanza y la esperanza venció al miedo a lo desconocido. De lo social se trasladó a lo político y de lo político a lo electoral.

Igualdad nació como una búsqueda nueva, creativa, audaz, no de fundar un nuevo partido sino de abrir un espacio social, cultural y político que se exprese en los barrios, en las instituciones y en los ámbitos de representación.

Las propuestas electorales en Argentina y en Santa Fe son y serán más de lo mismo: la grieta de los unos y los otros que gobernaron las últimas décadas y son los responsables directos de la situación económica, social y política del país. Los unos y los otros que han demostrado la falta de respuesta al desempleo, la inseguridad, la pobreza y la ausencia de expectativas de la sociedad que se manifiesta en una crisis de credibilidad y legitimidad hacia la dirigencia política en general.

Ante esta situación, Igualdad promueve el diálogo entre todos los sectores sociales, organizaciones ambientalistas, feministas, de trabajadores y fuerzas políticas que puedan confluir para conformar una alternativa real ante la falsa opción de votar a unos para que no ganen los otros. El diálogo debe estar despojado de propuestas de candidaturas en el inicio de este, ya que surgirá entre sus integrantes como parte del proceso.

El programa debe ser el testimonio de lucha que cada una y cada uno ha construido desde su militancia y no un falso papel de acuerdos que nadie conoce y que nunca se cumple.

Atreverse a iniciar un camino que supere la resignación y pesimismo que implica que en cada proceso electoral no haya expectativa de que las cosas puedan mejorar.

Atreverse a cambiar el statu quo vigente. Un mundo cada vez más desigual es la resultante de las políticas neoliberales en las últimas décadas. El voraz interés económico del capitalismo financiero pone en riesgo la existencia misma del planeta.

Atreverse a desafiar los actuales paradigmas culturales que promueven más el tener que el ser.

Atreverse a pensar y actuar distinto en nuestra relación con la naturaleza y entre los seres humanos.

Atreverse vale la pena.