Perforando el globo terráqueo

Por Ing. Hugo N. Bruno*



PROFUNDIDADES MÁXIMAS

Se trata de una profundidad natural que se encuentra en el mar, al este de las islas Marianas en Filipinas. Esta fosa es el abismo oceánico más profundo que existe en el planeta Tierra, en concreto con 11 Km bajo la superficie del mar.

Por otra parte tenemos el agujero artificial más profundo de la Tierra taladrado por el hombre. Consiste en una perforación de 12,2 Km que fue realizada por los soviéticos, para lo cual trabajaron durante casi 20 años.

Resulta interesante destacar que la humanidad ha podido, de una manera u otra, llegar hasta la luna y a los planetas de nuestro sistema solar.

Pero tratando de llegar hacia las profundidades de la tierra… Poco y nada.



CONCEPTO DE ANTÍPODA

En geografía y geodesia la antípoda es el lugar de la superficie terrestre situado diametralmente opuesto a otro. Sus longitudes geográficas tienen una diferencia de 180°, por lo que las horas del día en cada punto tienen una diferencia de doce horas aproximadamente.

En las antípodas de Argentina hay tierra firme y se encuentran en China.

Nuestra provincia de Formosa tomó el nombre de su antípoda, que es la isla de Formosa (hermosa en portugués). Esta última fue rebautizada y hoy es la conocida isla de Taiwán. Creo que no quedaría bien rebautizar como Taiwán a nuestra norteña provincia, aunque no sé bien porqué.



VIAJEMOS EN AVIÓN

ENTRE ANTÍPODAS

El radio medio de la tierra es de 6371 Km, por lo que el perímetro de la misma es de 40000 Km. Las antípodas distan medio perímetro ente sí, o sea unos 20000 Km. Si viajamos en avión, suponiendo que lo hace a una velocidad de 800 Km/h, tardaríamos aproximadamente 25 horas en llegar a nuestra antípoda.



UN TÚNEL IDEAL

Como el viaje parece demasiado tedioso, supongamos que se pudiera taladrar un túnel a través de la tierra siguiendo un diámetro para llegar a la antípoda. Los 12470 Km son algo más que los 12,2 Km alcanzados por los soviéticos.

Si soltásemos un paquete desde una de las bocas, sucede algo muy parecido al familiar movimiento del péndulo. Aumentaría su velocidad hasta el punto medio, donde pasaría a unos 28800 Km/h, que luego la iría disminuyendo hasta detenerse en la boca opuesta, para inmediatamente comenzar su retorno.

El tiempo que tardaría entre bocas sería de unos 42 minutos.

Para mejor, no habría que gastar ni una gota de combustible.

Aparte de su inviabilidad, sucede que, a medida que avanzáramos, la temperatura iría aumentando linealmente. Al llegar a la parte interior del núcleo, compuesto básicamente de hierro fundido, nos encontraríamos con una temperatura de unos 6700 º C.

Para no terminar chamuscados, mejor que sigamos volando en nuestros serviciales aviones, aunque tardemos 25 horas en lugar de 42 minutos.



* Hugo N. Bruno es Ingeniero, habiendo sido Profesor Consulto de la UTN. En la actualidad se dedica a escribir sobre temas de divulgación. El presente artículo forma parte del libro "PAYUN", editado en el año 2021.