Rosario finalmente pierde a Arteón, su emblemática sala de cine y teatro

Tras negociaciones privadas que llevaron dos años y manifestaciones públicas que quedarán en palabras, Rosario finalmente perderá a su más emblemática sala de cine y teatro. El proceso de negociación fue largo y la confirmación no le quita tristeza a una mala noticia para la cultura de la ciudad: el grupo de gestión cultural Arteón no seguirá cumpliendo funciones de exhibidora, pero sí continuará con la producción de cine y teatro. Así, el invierno será más crudo sin las películas de la sala de 200 butacas de la Galería del Patio, en la planta alta de Sarmiento 778.Así lo confirmó el fotógrafo y cineasta Quicho Fenizi, responsable de la ingeniería cultural de Arteón Organización de Arte junto al director de cine y teatro Néstor Zapata, y quien estaba a cargo de la programación cinematográfica.“El último día de julio cierra la sala Arteón”, adelantó Fenizi a La Capital, y explicó: “Ante la comunicación de que el inmueble será vendido, decidimos que Arteón dejará de ser exhibidora de cine (como desde 1969) y continuará con la producción de cine y teatro”.La primera de las negociaciones fue hace poco más de 12 años atrás, cuando, anoticiada de la posible comercialización del inmueble, el locador hizo lugar a la solicitud de Arteón y el contrato se prorrogó por diez años más.Fenizi recordó que entre 1973 y 1983 Arteón llegó a tener cuatro salas exhibidoras en Rosario, en la planta alta de la esquina sureste de Córdoba y Mitre, en la calle Sarmiento, en el Centre Catalá y en los bajos de Laprida 555, y que esta determinación no es el fin de la organización.Fue el 27 de octubre de 1972 que la sala sufrió un ataque incendiario que consumió no solamente el auditorio sino también filmes, archivos y papeles de administración. Fue un incendio intencional con pretensiones de mensaje político. La sala fue reinaugurada el 15 de agosto de 1974.Desde 2019 entonces, pandemia mediante, Arteón fue el último de los cines que abrió tras el aislamiento sanitario, el 7 de octubre pasado de 2021, mientras se llevaban a cabo conversaciones que llegaron en esta semana a su fin.El año pasado ante la inminencia del cierre, Zapata gestionó ante la Municipalidad de Rosario, con la adhesión del intendente Pablo Javkin, y el Concejo Municipal declarar a la sala Arteón como patrimonio cultural o histórico de la ciudad, como una forma de resguardo institucional.Así y todo, Arteón dijo entender las razones de los dueños del local y su decisión de ponerlo en el mercado inmobiliario y de la construcción.Lamentablemente no se pierde una sala más: Arteón recibe subsidios del Instituto Nacional de Teatro, y desde 2009 es el primer Espacio Incaa de la provincia de Santa Fe y el único de Rosario, a través del cual circulan producciones de origen nacional.Arteón fue fundado el 27 de julio de 1965 y en 2016 el Concejo Municipal declaró a la organización como una institución artística distinguida de Rosario en reconocimiento a su aporte cultural.Quien intente un desarrollo inmobiliario en ese lugar deberá tener en cuenta la Ley 14.800/1959. La norma estipula que cuando se demuele una sala teatral o cinematográfica, el edificio por venir debe incluir otra de iguales dimensiones y capacidad operativa. LA CAPITAL