Rusia retira tropas de la frontera con Ucrania

Rusia informó este viernes que comenzó a retirar más tanques y aviones de la frontera con Ucrania y de la península de Crimea, en un contexto de temores occidentales de un inminente ataque, potenciado por otro anuncio, apenas horas después, de maniobras de sus "fuerzas estratégicas" en la región limítrofe previstas para este sábado, que incluirán disparos de misiles balísticos y de crucero.

Entretanto, nuevos bombardeos se registraron este viernes cerca de la ciudad ucraniana de Stanytsia Lugansk (este), bajo control de las fuerzas gubernamentales que luchan contra separatistas prorrusos, una escalada que Washington denunció como parte de los esfuerzos del Kremlin para justificar una "agresión" a la exrepública soviética.

Lo ocurrido "en las últimas 24-48 horas es parte de un escenario que ya está instalado para crear falsas provocaciones, para luego tener que responder a esas provocaciones y al final iniciar una nueva agresión contra Ucrania", dijo el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en la conferencia sobre seguridad que se celebra en la ciudad alemana de Múnich.

Blinken insistió en que el Gobierno del demócrata Joe Biden está haciendo todo lo posible para encontrar una vía diplomática a este crisis, pero manifestó su preocupación porque "no sea esa la vía por la que opta Rusia".

"Los hechos son que, a pesar de que Rusia ha dicho en los últimos días sobre replegar sus fuerzas de la frontera, esto no ha pasado", afirmó el diplomático estadounidense, quien subrayó que, por el contrario, hay "fuerzas adicionales" desplazándose hacia la frontera con Ucrania.

Sin embargo, Moscú anunció este viernes una nueva retirada de sus tropas en la zona. "Otro tren militar con personal y material perteneciente a unidades de tanques del Ejército del distrito militar del oeste regresó a sus bases permanentes" en la región de Nijni Novgorod, a más de 1.000 kilómetros de Ucrania, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Estas fuerzas regresan a sus bases "tras haber terminado un ejercicio de entrenamiento planificado".

Un vocero de la flota rusa, citado por la agencia de noticias rusa Interfax, anunció por su parte que diez bombarderos Su-24 estacionados en Crimea partieron de la Península anexada por Rusia en 2014 con destino a otros aeródromos rusos en el marco de un ejercicio.

Según Estados Unidos, Rusia ha desplegado más de 150.000 soldados en las cercanías de Ucrania, lo que hace temer a los países occidentales un invasión a ese país europeo.

Unas acusaciones rechazadas por Moscú, que denunció actividades hostiles de la OTAN cerca de su territorio y reclamó garantías para que no siga expandiéndose hacia sus fronteras. Sin embargo, horas después Rusia anunció que este sábado realizará maniobras de sus fuerzas estratégicas.

"El 19 de febrero, bajo la dirección del comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas Vladimir Putin, se organizará un ejercicio planificado de las fuerzas de disuasión estratégicas", informó la cartera de Defensa rusa.

Según Moscú, en el marco de estos ejercicios que implicarán a soldados del distrito militar Sur de Rusia, las fuerzas aeroespaciales, las fuerzas estratégicas y las flotas rusas del Norte y del Mar Negro "tendrán lugar disparos de misiles balísticos y misiles de crucero".

El objetivo de estas maniobras es, "probar el nivel de preparación" de las fuerzas involucradas y la "fiabilidad de las armas estratégicas nucleares y no nucleares".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, garantizó que se trata de "un entrenamiento regular" que ha sido "notificado a diversos países por varias vías".

En medio de este ajedrez por ahora indescifrable desplegado por Putin y las declaraciones de Biden que insiste en que una invasión es "inminente", crece la preocupación mientras parece alejarse la opción diplomática para resolver la crisis.

Sería "catastrófico" que la crisis entre Rusia y Ucrania degenerara en guerra, declaró este viernes, el secretario general de la ONU, António Guterres, en la apertura de la conferencia anual sobre seguridad en Múnich.

En la misma cita, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha reiterado el apoyo de Washington a la diplomacia para aliviar las tensiones con Moscú, pero advirtió de su compromiso para emprender "acciones correctivas" con "consecuencias severas" para Rusia en caso de que la situación se recrudezca.

En la tarde de este viernes, Biden mantendrá una reunión telefónica con los líderes de los principales países y organismos internacionales aliados acerca de la crisis entre Ucrania y Rusia y después de ello brindará un mensaje al respecto a las 18 horas de Argentina.

Según informó la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dará "una actualización sobre nuestros esfuerzos continuos para buscar la disuasión y la diplomacia, y la acumulación de tropas militares de Rusia en la frontera de Ucrania".