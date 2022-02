Atlético hizo fútbol en el estadio y se perfila el once para el debut de local

se prepara para vivir unen la temporada 2022 de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas.Tras caer 1 a 0 en la primera fecha, visitando a Belgrano en Córdoba, será el momento de reencontrarse después de un largo tiempo con su gente, en el Monumental de barrio Alberdi.y con transmisión vía streaming por TyC Sports Play,en uno de los juegos que le darán continuidad a la fecha 2 que se puso en marcha en la jornada de ayer.Para dicho juego, y según lo informado por el club, el canje de entradas para los socios activos que tuvo lugar jueves y viernes, continuará en la jornada de mañana de 13hs a 18hs, en la secretaría ‘Julio Litvak’. La venta de entradas generales será solo este domingo en las boleterías del estadio a partir de las 17:00 hs..En la mañana de ayer, el entrenador Rubén Darío Forestello dispuso de una práctica formal de fútbol en el propio Monumental de Alberdi, con trabajos de pelota parada.Allí, probó las distintas opciones y variantes para el primer partido en casa. Todo indica que la formación titular podría tener modificaciones luego de dejar una pobre imagen el pasado lunes ante el ‘Pirata’ en Córdoba.En el arco se mantendráy luego el DT dejó planteadas dudas en todas las líneas. En defensa, por el lado derecho probó con; luego, en el medio campo para reemplazar alingresó unos minutos, uno de los últimos en llegar. En la ofensiva, para acompañar aquien ya aparece recuperado de una molestia física.De esta forma, el probable 11 titular para este domingo sería conEl rival de este domingo para Atlético de Rafaela será Villa Dálmine, elenco que viene de perder como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2 a 1.El DT, Marcelo Franchini estará obligado a realizar modificaciones debido a la expulsión de sus laterales titulares: Federico Mazur (expulsado) y Diego Martínez (desgarrado).El que está en condiciones de reaparecer es Lautaro Díaz, recuperado de una lesión muscular que le impidió estar en el debut.Antes del cierre del libro de pases de la categoría el conjunto de Campana cerró las llegadas de los mediocampistas Nicolás Bertocchi (ex Gimnasia de Jujuy) y de Mariano Dalinger (quien viene de Honduras).Una probable del ‘Viola’ sería con: Germán Montoya; Rafael Dangiovani o Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Lucas Amud o Gabriel Pusula; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D'Angelo; Nicolás González, Francisco Nouet y Juan Pablo Zárate.En la jornada de ayer se puso en marcha la fecha 2. Agropecuario 0 - Estudiantes (RC) 1, Instituto 0 - Alvarado 0, Def. de Belgrano 0 - Temperley 2.17hs (Directv) Atlanta vs Guemes, 17hs (TyC Sports) Chacarita vs Gimnasia (J), 17hs Tristán Suárez vs Dep. Madryn, 17hs Sacachispas vs Almagro, 17.30hs San Martín (SJ) vs All Boys, 19.15hs (TyC Sprts) San Martín (T) vs Morón, 21hs Chaco For Ever vs Gimnasia (Mza), 21.30hs Mitre (SdE) vs Nueva Chicago.