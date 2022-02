Se pone en marcha la tercera

Con matices diferentes, pero el mismo objetivo que es sumar de a tres, Vélez recibirá hoy a un esperanzado Independiente en Liniers por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.El "Fortín" lo recibirá al elenco de Avellaneda en el estadio José Amalfitani, desde las 21:30, con televisación de TNT Sports, y el arbitraje de Julián Jerez, con asistencia de Fernando Lagorio y Julián Beligoy.Vélez viene de caer en su visita a Rosario frente a Central por 1 a 0, donde tuvo un funcionamiento que no fue el deseado, mientras que Independiente consiguió su primer triunfo en el torneo frente a Arsenal por 1 a 0 y como local.Independiente está entusiasmado con algunos buenos momentos de fútbol con ciertas actuaciones individuales destacadas y el entrenador Eduardo Domínguez dispuso que Leandro Fernández y Damián Battallini seguirán siendo los delanteros de punta, con Alan Soñora como enlace.La duda que no despejó Domínguez es si en el lateral izquierdo sigue Thomas Ortega o bien le deja el lugar a Lucas Rodríguez, el ex jugador de Tigre.Estudiantes de La Plata, que tiene andar perfecto, buscará seguir estirando la ventaja en la punta de la tabla de posiciones de la Zona B cuando hoy sea anfitrión de un Lanús en recuperación, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.El estadio "UNO" de La Plata será el escenario del encuentro que se iniciará a las 19:15, con Patricio Loustau como árbitro, quien tendrá a Leandro Castro y Agustín Flores como asistentes, e irá televisado por la TV Pública.Arsenal buscará su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional, mientras que Huracán intentará regresar al triunfo cuando se enfrenten hoy en el partido válido por la Zona B con el cual se iniciará la tercera fecha del campeonato argentino.Ambos elencos jugarán desde las 17 en el estadio Julio Humberto Grondona con Diego Ceballos como juez principal, quien estará asistido por Juan Manuel Vázquez y la rafaelina Gisela Trucco, y el encuentro será televisado por la señal deportiva de cable TNT Sports.17hs Platense vs Sarmiento, 21.30hs Newell's vs River.19.15hs Banfield vs Gimnasia (LP), 21.30hs San Lorenzo vs Defensa y Justicia.19.15hs Patronato vs Talleres, 19.15hs Unión vs Atlético Tucumán, 21.30hs Racing vs Argentinos.19.15hs Boca vs Rosario Central.17hs Barracas Central vs Tigre, 19.15hs Godoy Cruz vs Aldosivi.21.30hs Central Córdoba vs Colón.Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Gianetti, Emanuel Insúa, Agustín Mulet, Nicolás Garayalde, José Florentin, Lucas Janson, Agustín Bouzat, Sebastián Sosa Sanchez o Lucas Pratto. DT: Mauricio Pellegrino.Sebastián Sosa; Alex Vigo, Juan Insaurralde, Thomas Ortega o Lucas Rodríguez, Carlos Benavídez, Lucas Romero, Alan Soñora, Andrés Roa, Leandro Fernández y Damián Battallini.DT: Eduardo Domínguez.