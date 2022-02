Andrea Rébola en el equipo de Catamarca

La Liga Femenina comienza este fin de semana en Buenos Aires su temporada 2022, con la segunda participación del equipo Catamarca Basket. Dicha escuadra contará con la participación de la rafaelina Andrea Rébola (30 años, 1m 76), anunciada como base en la estructura del plantel.En esta primera parada, las catamarqueñas debutan el sábado 19 a las 16:30 horas en la cancha de Obras Sanitarias ante las locales. El domingo 20, también a las 16:30, enfrentarán a las entrerrianas de Rocamora en la cancha Héctor Etchart de Ferro.El equipo continúa bajo la dirección técnica de Gonzalo Pérez junto a Carlos Collantes, con Milagros Acevedo como capitana, una buena base de representantes locales como Ángeles Acevedo, Melisa Cayo y Noelia Casco; y las juveniles Sofía Mirolo, Morena Cerdan, Paula Agüero y Clara Yarade. Además, continúa la cordobesa Candela Ruffino, y se suman las santafesinas Paulina Villanueva y Andrea Rébola, la rionegrina Anahí Albornoz, santacruceña Julieta Ibarra de la Vega, la jujeña Celeste Alfaro y la incorporación internacional de la uruguaya Joaquina Gregorio Santos.En la primera fecha del sábado también jugarán: 16.30 Riachuelo vs. Berazategui (en Ferro), 19:00 | Rocamora vs. Los Indios (en Obras); 19:00 | Corrientes Básquet vs. Ferro (en Ferro) y 21:30 | Unión Florida vs. Quimsa (en Ferro).El campeón defensor es Berazategui, ya sin Candela Gentinetta, que se encuentra jugando en Benfica de Portugal.