Fue presentado el nuevo Mercedes

Mercedes se convirtió ayer en el octavo equipo en presentar su Fórmula 1 de la temporada 2022, al realizar un evento online con la presencia del múltiple campeón el británico Lewis Hamilton y su compatriota George Russell. Se trata de un "Mercedes-AMG F1 W13 E Performance" que regresa al plata tras dos años modificado a negro para "empezar de cero", según señaló Torger Christian "Toto" Wolff, ‘team principal’ y CEO del equipo.La nueva escudería, adaptada a la flamante normativa vigente es diferente a su predecesor en un "98 por ciento", indicó Wolf, que manifestó: "Lo hicimos bastante bien durante el último gran cambio regulatorio hacia la era híbrida y lo hicimos bien cuando pasamos de los coches angostos a los anchos en 2017". Y añadió: "Si bien tenemos un buen historial, mi mensaje es claro: no podemos confiar en éxitos pasados para el desempeño de este año, pero podemos confiar en nuestra gente, nuestra cultura, nuestra estructura y nuestra mentalidad para hacer el mejor trabajo posible para 2022″.Hamilton, por su parte, negó los rumores de una posible partida de la Fórmula 1: "Nunca pensé en parar. Me encanta lo que hago, es un privilegio estar en Mercedes y la Fórmula 1, aunque he pasado un tiempo difícil y necesitaba estar con mi familia, tranquilo, y coger fuerzas", dijo.En esa línea, continuó: "Estoy muy contento de los cambios hechos por la FIA y encantado por el trabajo hecho en W13 en la fábrica. Te transporta a cuando eres niño y siempre es excitante mirarlo. Con esta nueva era, nunca habíamos visto un cambio tan drástico, es un cambio en tantas cosas que fue interesante ver a los diseñadores unirse para encontrar las mejores creaciones". "No tenemos idea de cómo lo manejaremos. Hemos hecho vueltas en el simulador pero no sabemos del cierto su correlación con la pista. Creo que haré que George Russell salga primero en el ‘shakedown", bromeó el británico, y cerró: "De verdad espero que estos nuevos coches den lo que nos han dicho que darán pero, de nuevo, esto es un primer paso, y evolucionará durante el año".