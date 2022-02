Gerardo Morales y una foto con referentes socialistas que sacudió en el ambiente político santafesino

De gira por la provincia de Santa Fe, el jujeño visitó el bloque de Diputados provinciales radicales, presidido por Maximiliano Pullaro y durante el encuentro hablaron de los desafíos del partido de cara a las elecciones de 2023. Ambos coincidieron en remarcar la importancia de generar un programa de gobierno en torno al cual articular una amplia coalición política que permita ganarle al peronismo de Santa Fe y a nivel nacional. Junto a Pullaro lo recibieron el presidente del radicalismo santafesino, el ex vicegobernador Carlos Fascendini, el senador Rodrigo Borla y la diputada nacional Victoria Tejeda.Respecto de las perspectivas a futuro, el presidente del bloque radical de Diputados apuntó que “Santa Fe tiene mucho para sumar a la construcción de un programa de país en el marco de una amplia coalición, a partir de la experiencia de gestión conjunta de radicales y socialistas. Es hora de dar el debate por una escuela pública de calidad, la producción y las economías regionales, la lucha contra el narcotráfico, la modernización del país y la defensa del federalismo”.De las reuniones también participaron los diputados Juan Cruz Cándido, Silvana Di Stefano, Fabian Bastia, Jimena Senn, Sergio “Checho” Basile, Marcelo Gonzalez y el secretario parlamentario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Gustavo Puccini, el diputado nacional Mario Barletta, el senador nacional Dionisio Scarpin y los diputados mandato cumplido Santiago Mascheroni, Héctor Gregoret y Dario Boscarol.Tras el encuentro en la presidencia del bloque radical, Morales, acompañado por el senador nacional Delki Scarpín se dirigió a la Presidencia de la Cámara Baja, donde fue recibido por su titular, el socialista Pablo Farías, la diputada provincial Clara García y el diputado nacional Enrique Estevez, secretario general del partido”.CON EL SOCIALISMOLuego de la charla llegó la foto con los dirigentes ambos partidos, conscientes todos del impacto político que tendría en función del promisorio camino que puede abrirse de aquí en adelante para el armado de un “frente de frentes” en el que confluyen todas las fuerzas partidarias con representación en la provincia para arrebatarle el Gobierno al JusticialismoDel cónclave, formaron parte, entre otros, el presidente de la UCR provincial Carlos Fascendini, el diputado nacional Mario Barletta, y los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Fabian Bastia (UCR), y Clara García (PS).En diálogo con la prensa, Scarpin apuntó que la reunión debe entenderse como “la forma de construir en este 2022, pensando en 2023, en el intento de construir una alternativa diferente que pueda aglutinar a todos”.Por su parte, Morales remarcó que en el radicalismo “tenemos una concepción de formar parte de una coalición más amplia que Juntos por el Cambio” y recordó que existe "un diálogo histórico permanente con el socialismo, basado en las coincidencias sobre el país que queremos”.Asimismo, aseguró que el radicalismo santafesino “está de pie, fortalecido, que ha sido la cabeza visible del triunfo de Juntos por el Cambio”.El titular de la UCR nacional no dejó pasar la oportunidad para reiterar que: “nadie es dueño de Juntos por el Cambio, no aceptamos dueños ni pretendemos serlo” y en ese sentido señaló que el radicalismo se va a “prearpar para gobernar en 2023, pero lo primero es tener un plan, hacernos cargo de lo que hicimos mal, y dar a la sociedad las respuestas que requiere”.TODAVÍA FALTA MUCHOLa lectura por el lado del socialismo la brindó Pablo Farías y fue moderada en cuanto a las expectativas que se generen a partir del encuentro. “En realidad es una reunión que hace tiempo veníamos planeando, tuvimos la visita del gobernador de Jujuy aquí en la Legislatura, mantenemos un muy buen diálogo con el radicalismo tanto a nivel provincial como nacional. Sobre las especulaciones, para cuestiones electorales del año que viene para nosotros falta mucho todavía. Preferimos que este sea un año de consolidación de las fuerzas y que las definiciones que tengan que ver con alianzas electorales queden para el momento adecuado”.Si bien Farías con sus declaraciones le bajó el tono a la intención del “frente de frentes” que propuso Bonfatti, fue el diputado Estévez quien lo retomó y sostuvo que lo manifestado por el ex Gobernador “es lo que el socialismo ha manifestado siempre, no especulando sobre el futuro, sino remitiéndose a lo que es la historia del partido. Siempre el socialismo habló de la necesidad de poner las coincidencias sobre las diferencias, pero sobre la base de un programa que tenga la posibilidad de cambiarle la vida a la gente”.PRESIDENTE RADICAL Y JAVKIN GOBERNADOREl titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, afirmó ayer durante la cumbre partidaria en Santa Fe que "el próximo Presidente va a ser un radical", en el marco de la arenga rumbo a 2023."Yo soy frentista", sostuvo Morales sobre la situación de Juntos por el Cambio, aunque resaltó que el objetivo de la UCR es tener un candidato presidencial el año próximo."Somos un partido de gestión que no nos corran con que no sabemos gobernar", afirmó el gobernador, que dijo que trabajarán para "tener una agenda federal".Además, el titular del radicalismo también alentó a los locales y señaló: "Vamos a ganar en Santa Fe con el frente de frentes".En ese sentido, destacó el rol del intendente de Rosario, Pablo Javkin, y lo nombró como potencial candidato del espacio en 2023."Vamos a tener un Presidente radical, tengan confianza en ustedes. Pablo Javkin es radical como nosotros y puede ser un gran gobernador", expresó Morales.AMPLIAR, NO AMONTONARSEUn día, antes en Rosario, el titular del bloque de diputados nacional de la UCR, Mari Negri, había dejado su visión respecto de lo que se debe ser un armado político opositor para llegar a la presidencia del país el próximo año y le puso límites."Primero como radicalismo y luego como JxC debemos establecer claramente las prioridades y sentarnos a elaborar un programa de gobierno, luego vendrán las candidaturas. Si bien veo que ahora nos estamos ordenando y me alivia, a fin de año temí que nos convirtiéramos en un archipiélago y no en una coalición", agregó.Negri también opinó sobre la apertura de JxC en 2023: "Hay una desesperación por sumar. Pero pregunto ¿Se puede sumar hasta el infinito para llegar al gobierno? Probablemente sí, pero temo que no se podrá luego gobernar. Estoy a favor de la ampliación, pero no de amontonarse. Yo no creo que no deba existir el Estado".