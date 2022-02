En Ben Hur esperan por la obra en el Canal Sur

A pesar de que la apertura de sobres para la ejecución del entubado del Canal Sur Tramo Ben Hur, que cuenta con un presupuesto oficial de casi 151 millones de pesos, se llevó a cabo el pasado 19 de agosto aún no hubo decisión respecto a la adjudicación de la obra por parte del Gobierno provincial. En este marco, desde la institución admitieron cierta inquietud porque seis meses después aún es incierto el destino del proyecto para el cual presentaron ofertas cuatro empresas, y por eso habían solicitado audiencia para plantear su preocupación.

En este escenario, el intendente Luis Castellano, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero y el subsecretario de Deportes y Recreación del Municipio, Ignacio Podio, visitaron ayer las instalaciones del Club Sportivo Ben Hur para reunirse con el presidente de la entidad, Adrián Zenklusen, y parte de su Comisión Directiva. El objetivo fue recorrer las instalaciones, tratar asuntos concernientes a la situación actual de la institución deportiva, como así también otros proyectos planificados en conjunto. En limpio, qué pasa con la licitación del Canal Sur.

“Hemos sido recibidos por la Comisión Directiva y tuvimos una reunión donde charlamos sobre diferentes temas que hacen a la realidad del club, un club que hace de la contención y el trabajo social con mucha disciplina en este sector de la ciudad, uno de sus motivos de existencia. Y el trabajo coordinado con el municipio es clave”, sostuvo Castellano.

Por otro lado, el Intendente expresó que “hay algunas problemáticas importantes que solucionar, una de ellas es que se concrete la obra del Canal Sur; una decisión política que ha tomado el gobernador Omar Perotti y que después de muchos años de gestión, la hemos podido licitar. Ahora falta el proceso de adjudicación”. "Les contábamos a los dirigentes que tenemos serias complicaciones también, porque los presupuestos provincial y nacional, la oposición no los ha aprobado, y esto genera una dificultad para poder llevar adelante obras en la ciudad que dependen de esos presupuestos. Así que estamos ocupados en gestionar eso para que se pueda concretar. Y seguramente en las próximas semanas, podremos tener alguna novedad como para dialogar con ellos”, explicó Castellano respecto a la demora.

Al mismo tiempo, Castellano aseguró que el entubado del Canal Sur “es una obra sumamente importante y millonaria, que viene a resolver no solamente un sector del club, sino también de toda la ciclovía, donde tiene un uso importantísimo de muchas familias”.

Por su parte, el presidente del Club Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen, agradeció la visita “porque estábamos interesados en saber sobre ciertas cuestiones que afectan a la institución, como es la obra del canal sur. Es una obra en que el año pasado se abrieron los sobres de licitación y queríamos saber el grado de avance. Nos estuvieron informando sobre eso. Lo que nosotros acordamos es en mantener un diálogo permanente en la búsqueda de cómo va a avanzar la obra”.

Asimismo, Zenklusen remarcó que “la del canal sur es una obra importante. De nuestra parte, como yo siempre lo manifesté, agradecido al Gobernador que pudo traccionar esta obra. Es una obra que hace más de 15 años que se viene gestionando con directivos anteriores. Siempre hubo muchas idas y vueltas. Hoy nos encontramos con una realidad en donde el Gobernador tomó la resolución de llevarla adelante. Se abrieron los pliegos. Hay algunas cuestiones presupuestarias que escapan a nuestras manos, que quizás demoren la obra. Nosotros queremos estar activos en esto, incentivarlo y traccionar junto al municipio, porque es una obra que a Ben Hur lo afecta, pero es un beneficio para toda la ciudad. Creo que tiene que ser un trabajo en conjunto y la forma de traccionarlo es juntos”.

El secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Roberto Gioria, había indicado cuando se abrieron los sobres que el tramo a intervenir tiene una extensión de 500 metros, entre las calles Dante Alighieri y Avenida Williner. “La obra consistirá en el revestimiento de un tramo de estos 500 metros y otro tramo -unos 140 metros- de entubado. El canal va a tener 6 metros de ancho por 2,20 metros de alto y contará con dos conductos de 2,90 metros. La parte revestida va a tener 6 metros de ancho y 2,20 metros de alto", detalló.



PROYECTO CONJUNTO

Por otro lado, el presidente del Club Sportivo Ben Hur, comentó que en el encuentro se plantearon proyectos de la institución deportiva previstos antes de la pandemia, pero que debieron verse postergados. Uno de ellos “se trata de la incorporación de la escuelita barrial al club. Es decir, invitar, en un proyecto con la Municipalidad, a que cada escuelita barrial de la ciudad tenga una jornada de actividades dentro de la institución Ben Hur”.

“Se los invitaría a los chicos con nuestros profesores, socializarían con nuestros chicos que practican en el club, para que conozcan lo que es una estructura de club, de cómo se trabaja, terminando la jornada con una merienda, una choripaneada. Que los chicos pasen una jornada linda y conozcan lo que es trabajar en una estructura de club. Eso hace que los clubes cumplan la función social de contenerlos, de invitarlos a que se sumen a la institución”; finalizó Adrián Zenklusen.