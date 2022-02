¿Quién es el poderoso funcionario árabe que jugó al golf con Macri?

El poderoso funcionario árabe Yasir Al Rumayyan tuvo un paso fugaz por la Argentina, particularmente por la Patagonia, donde jugó al golf con el ex presidente Mauricio Macri, en una visita que sorprendió al país. Experto en mercados e inversión, hombre de estrecha confianza del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salmán, Al Rumayyan se destaca por estar al frente del Public Investment Fund (PIF), un fondo de inversión que maneja 450 mil millones de dólares, y por ser presidente la petrolera Aramco. También se desempeña como asesor de la Secretaría General del Consejo de Ministros y preside el Centro de Soporte de Decisiones de Arabia Saudita.

El funcionario árabe, licenciado en Contabilidad por la Universidad Rey Faisal y con una maestría en manejo empresarial en Harvard, llegó al Aeropuerto Internacional de Bariloche "Teniente Luis Candelaria" en un vuelo privado proveniente de Estados Unidos.

Pese a que su principal actividad fue jugar al golf en los campos de 18 hoyos del Llao-Llao y del Chapelco Golf Club, Al Rumayyan arribó en formato de "visita oficial".

El nombre del árabe tuvo en 2021 un salto preponderante, ya que no sólo fue mencionado en el mundo de los negocios, sino que protagonizó una de las noticias más relevantes del mundo del fútbol: la compra del Newcastle, uno de los tradicionales equipos de la Premier League inglesa, por parte del PIF por un valor de 300 millones de libras esterlinas.

El poderoso saudí ocupa actualmente el puesto de presidente no ejecutivo del club del norte de Inglaterra, que podría convertirse en uno de los más poderosos en Europa a partir del arribo de los petrodólares árabes.

El rol de Al Rumayyan es analizado como una suerte de enviado real a Occidente, con el fin de mostrar una cara moderna y hábil en los negocios: su pasado como jefe de corretaje internacional del Saudi Holandi Bank, como director de finanzas corporativas en la Capital Market Authority y como director general del Saudi Fransi Bank le permitieron tejer desde joven una red de contactos y conocimiento que le permitieron ascender hasta el imponente puesto que ocupa actualmente. No es casual que para moverse por Occidente utilice traje y corbata, dejando para Oriente su largo thawb hasta los pies y cubre su cabeza con el tradicional ghutra, popularmente conocido como turbante.

Una de sus metas en el PIF es llegar al año 2030 con una cartera de activos financieros valuada en 2 billones de dólares.

Uber Technologies, Just Eat, Alibaba, Walmart, Pinterest, Lucid Group, Jio Platforms y Vision Fund son algunos de las compañías en las que invirtió el poderoso fondo saudita.

Por el momento se desconoce si la visita de Al Rumayyan fue más bien turística y deportiva, para despuntar el golf en el impactante entorno natural de la Patagonia, o si prevé desembolsar petrodólares en el país. (NA)