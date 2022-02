Midgets del Litoral: este sábado la carrera con pilotos invitados en Vila

Respondiendo a lo establecido en el Reglamento Particular del Torneo de Verano, la segunda fecha otorgará a los habituales pilotos de la categoría a participar con un invitado.

Será la primera de las dos carreras "especiales" -la restante se anuncia para la cuarta- incluidas en el certamen reducido de cinco fechas, que se puso en marcha con la victoria de Cristian Molardo.

Como en todas las competencias, que se desarrollarán en horario nocturno, este sábado se utilizará el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, en el marco de un espectáculo organizado y fiscalizado por la Asociación Midgets del Litoral.

Se darán varias particularidades en esta prueba, ya que se anuncian las presencias de una decena de campeones (podrían ser once), algunos de ellos con una larga inactividad, pero que ya lo hicieron en anteriores programaciones de similares características.

También habrá binomios integrados por padres e hijos y también por hermanos. Lógicamente, son varios los que optaron por hacerlo solos, pero en esos casos, la escala de puntos que se aplicará será diferente.

Los que en una o en varias ocasiones lograron consagrarse, respondiendo a un orden cronológico, son los siguientes: Rogelio Mitri (cinco títulos, en 1979, 1980, 1989, 1990 y 1992); Oscar Giraudo (dos, en 1984 y 1987); Gabriel Maletto (seis, en 1991, 1993, 1994, 1997, 1998 y 2001); Guillermo Giraudo (uno, en 1995); José Luis Costamagna (tres, en 1999, 2013 y 2014); César Bonomo (uno, en 2005); Cristian Molardo (siete, en 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014); Guillermo Bogetto (uno, en 2011); Agustín Bonomo (dos, en 2015 y 2016); Gonzalo Zbrun (uno, en 2019) y Matías Audino (uno, en 2020/2021). El undécimo campeón, que todavía no había definido hasta ayer su participación, es Hernán Calvi (uno, en 2018).



LOS BINOMIOS

Según el relevamiento de La Opinión, las duplas que participarán mañana -a las que podrían agregarse otras- son las siguientes: 1 Gonzalo Zbrun - José Luis Costamagna. 2 Cristian Molardo - Jeremías Molardo. 3 Hernán Filippi - Lucas Gorgerino. 5 Leandro Giraudo - Luciano Correnti. 6 Néstor Bosio - Martín Ferrari. 9 Mariano Bacci - Pablo Novara. 10 Matías Audino - Guillermo Bogetto. 12 - Matías Franco - Jonatan Merke. 16 - Jorge Walker - Daniel Walker. 17 Luis Kunz - César Yori. 19 Nicolás Scandalo - ¿Hernán Calvi?. 21 Exequiel Gili - Guillermo Giraudo. 22 Cristian Mattioli - solo. 23 Oscar Giraudo - Emanuel Martino. 24 Arturo Funes - Rafael Pons. 27 Jorge Lovera - Marcos Zbrun. 28 Juan Carlos Boscatti - solo. 29 Andrés Osorio - Edgardo Osorio. 31 Diego Anthonioz - solo. 37 Mariano García - solo. 38 Rodrigo Bertholt - Sebastián Bertholt. 40 Jesús Ceragioli - Diego Haspert. 42 Jorge Destéfani - Javier Pic. 43 Javier Penezone - solo. 52 Agustín Bonomo - César Bonomo. 53 Roberto Bertoli - Damián Kunz. 61 Fernando Merke - Claudio Saccone. 62 José Kunz - Marcelo Fenoglio. 65 Jonatan Ferrero - Rogelio Mitri. 66 Alejandro Charvey - solo. 68 Federico Maletto - Gabriel Maletto. 69 Emiliano Torassa - solo. 73 Tomás Platini - Arnaldo Ferrero. 77 Lucas Zbrun - Guillermo Gentile. 78 Marcos García - solo. 82 Nicolás Felippa - Leandro Novaresio. 84 Pablo Carignano - Ezequiel Valentini. 89 Germán Mathier - Carlos Cravero. 90 Matías Maina - Angel Gaggi. 93 Germán Borgnino - Héctor Valentini. 96 Ulises García - solo. 97 Jorgelina Bruno - sola. 101 Maximiliano Battaglino - Alexis Valsagna. 107 Emanuel Olmos - Nicolás Valentini.