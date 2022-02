Colón ganó con el "Pulga" de figura

Dos goles del interminable Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez le permitieron a Colón de Santa Fe conseguir su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional, sobre Godoy Cruz por 3 a 1, en el estadio de Patronato de Paraná, por la segunda fecha de la Zona B. El equipo "sabalero" abrió la cuenta con un golazo de Facundo Farías, a los 38 minutos del primer tiempo, pero en el complemento el "tomba" igualó con un penal convertido por Martín Ojeda, a los 14. Pero luego apareció Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez, quien primero sorprendió al arquero paraguayo Juan Espínola y desde un córner marcó el segundo gol de Colón, y después ejecutando un penal.

El equipo de Julio César Falcioni, quien llegó a las 250 victorias dirigiendo en el fútbol argentino, logró tener el control del partido, ante un Godoy Cruz que le planteó pelea.

En el "Presbítero Bartolomé Grella" dirigió Ariel Penel y así formaron: Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro (Goltz), Federico Lértora, Cristian Bernardi (C. Vega), Juan Sánchez Miño (Beltrán); Facundo Farías (Meza) y Luis Rodríguez (Farioli). DT: Julio Falcioni.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortíz, Leonel González, Nelson Acevedo (Leyes), Gonzalo Abrego (Burgoa), Matías Ramírez (Pintado), Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda y Tadeo Allende (Badaloni). DT: Diego Flores.

Goles en el primer tiempo: 38m Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 14m Ojeda (GC), de penal, 21m Rodríguez (C), 31m Rodríguez (C), de penal.



GANÓ EL LOBO

San Lorenzo perdió por 1 a 0 contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo y no logra levantar cabeza en la Zona A. El "Lobo", que fue superior de principio a fin, se impuso con un gol de Cristian Tarragona a los 12 minutos del segundo tiempo ante un inofensivo rival que jugó con diez futbolistas desde los 40 minutos de la etapa inicial a raíz de la expulsión del mediocampista Yeison Gordillo.



EMPATE EN VARELA

Racing igualó 2 a 2 con Defensa y Justicia en el estadio "Norberto Tomaghello", luego de estar en ventaja por 2 a 0, por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Fernando Gago pasó al frete de la mano del colombiano Edwin Cardona, que cambió por gol un penal por una falta sobre Gabriel Hauche a los 28 minutos de la etapa inicial. A los 39, el propio Hauche fue el encargado de estirar la diferencia, pero el "Halcón" reaccionó dos minutos después y descontó con un tanto de Miguel Merentiel. Ya en el complemento, Francisco Pizzini, a los siete minutos, decretó la igualdad para los dirigidos por Sebastián Beccacece.