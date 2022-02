Zabaleta confirmó que no habrá "más altas" en los planes sociales

Tras las reiteradas medidas llevadas a cabo por los movimientos sociales por el reclamo de un aumento de planes sociales, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, confirmó que "no habrá más altas" en las asistencias del Estado.

"No va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajuste. Al pedido de más alta de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para generar trabajo. Vamos a estar donde cada argentino necesite la asistencia del Estado Nacional", manifestó Zabaleta en declaraciones radiales.

El pasado miércoles, organizaciones sociales junto al Polo Obrero iniciaron un acampe a las puertas del ministerio de Desarrollo Social. Entre los reclamos, figuran la ampliación del programa Potenciar Trabajo y expresan su rechazo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario desestimó las protestas y reclamos, y aseguró que no permitirán "extorsiones" de ningún tipo. "Nosotros no permitimos nunca la extorsión, tampoco la política de rehenes a ningún beneficiario", cruzó.

"Lo que queremos es direccionar el Plan Potenciar Trabajo al empleo genuino", aseguró. Además, remarcó: "La lógica del acuerdo con el FMI no va a tocar un solo programa del Ministerio, todo lo contrario, los vamos a seguir manteniendo".

Por su parte, el titular de Desarrollo Social explicó que el programa Potenciar Trabajo cuenta con 1 millón 200 mil beneficiarios, que a partir del 3 de enero, iniciaron el proceso de elección de las unidad de gestión en las que les gustaría trabajar. "Está claro que tienen que trabajar cuatro horas por días y perciben $16.500", detalló.

En esa línea, afirmó que "ya hay más de 100 mil beneficiarios de los que el 70% está pidiendo búsqueda de nuevas actividades".

"Nosotros pretendemos darle centralidad a lo que es el trabajo y ahí se genera alguna tensión. Planteamos que a cada unidad de gestión, a cada cooperativa que tienen las organizaciones sociales, que tienen las iglesias y entes gubernamentales, aportemos materiales y herramientas. Estamos vinculando el programa Potenciar Trabajo al empleo genuino", argumentó. El funcionario pidió el acompañamiento de las organizaciones sociales en la tarea de vincular los planes sociales con el empleo genuino que lleva adelante el Ministerio. (NA)