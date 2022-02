El Gobierno confía en enviar al Congreso el acuerdo con el FMI antes de fin de mes

El Gobierno apuesta a enviar al Congreso el proyecto de ley con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "antes del 1 de marzo", con el objetivo de que el discurso de apertura de sesiones ordinarias que realizará el presidente Alberto Fernández "ya sea hablando del futuro".

Así lo anticiparon a NA altísimas fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que las negociaciones con el staff del FMI estaban más aceleradas de lo que suponían en Balcarce 50. "Nosotros primero creíamos que no llegábamos al 1 de marzo, con lo cual era un plomo , en el sentido de hacer de nuevo el discurso de apertura hablando del Fondo", enfatizaron.

En esa línea, las mismas fuentes consideraron que si el envío se produce la semana próxima, el discurso que realizará el jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa "ya podría ser hablando del futuro". "El debate del acuerdo va a ser después, pero si ya entró el proyecto y ya fue (el ministro de Economía Martín) Guzmán al Congreso o algo por el estilo...Por lo menos ya no sería el tema central del discurso", puntualizaron.

Luego de la reunión que mantuvo este miércoles el directorio ejecutivo del FMI para discutir el estado de las negociaciones con Argentina, fuentes oficiales reflexionaron: "Se vio que todo estaba mucho más acelerado de lo que nosotros suponíamos". "El staff presentó y el Board del FMI dijo vamos . Se quejaron, pero aprobaron. Igual, no queda mucho. Si el Board te aprobó lo que presentaste, mucho no lo podés cambiar", argumentaron.

En ese sentido, fuentes con acceso al despacho presidencial completaron: "El Board dijo que estaba bien, que estaba encaminado. Se quejaron políticamente de que faltaban reformas estructurales de las que pedía el Fondo, pero que igual avanzaran. Frente a eso, la sensación es que por ahí es cuestión de días". "Cuando el proyecto llegue al Congreso no se va a poder cambiar, porque es el acuerdo con el Fondo. Se aprueba por sí o por no", subrayaron.

Por otra parte, descartaron la posibilidad de que se realicen cambios en el Gabinete nacional dentro del corto plazo, y resaltaron: "Estamos en un momento en el que no queremos ningún cambio. Queremos que todo funcione como está, cerrar el acuerdo con el Fondo y gestionar".

"A (el ex ministro de Defensa Agustín) Rossi todos lo queremos y nos encantaría que vuelva al Gobierno, pero no hay lugares vacantes en este momento. Para eso habría que hacer algo y no hay ganas de hacer cambios de Gabinete", concluyeron.



"ARGENTINA Y ESTADOS

UNIDOS SON BUENOS AMIGOS"

En medio de las negociaciones del Gobierno con el FMI, el canciller Santiago Cafiero tuvo su primera reunión oficial con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, quien afirmó que ambos países "son buenos amigos".

"Argentina y Estados Unidos son buenos amigos, y los buenos amigos tienen conversaciones frecuentes y directas como la que tuvimos hoy con el canciller Cafiero. Espero continuar trabajando juntos en nuestra agenda compartida", resaltó Stanley.

Según un comunicado de la Embajada estadounidense, "conversaron sobre prosperidad económica mutua, democracia, derechos humanos, cooperación nuclear civil, sustracción internacional de menores y otros temas bilaterales".

En su visita al Palacio San Martín, que se produjo cerca de las 15:30, el diplomático ratificó "el compromiso de Estados Unidos para continuar fortaleciendo la relación entre ambos países construyendo sobre los valores compartidos y el compromiso con la democracia".

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores ya había mantenido encuentros informales con el diplomático estadounidense durante el viaje que realizó a la ciudad de Washington, a mediados del pasado mes de enero, la de este jueves fue la primera reunión oficial entre ambos.

De acuerdo a un comunicado de la Cancillería, Cafiero propuso "impulsar una agenda específica para la llegada de nuevas inversiones de capitales americanos", con el objetivo de "incrementar la oferta exportable de los productos argentinos y reducir el déficit comercial" con Estados Unidos. (NA)