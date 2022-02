Un Congreso ineficiente

La dirigencia política tiene la máxima responsabilidad por la pésima situación del país. Ni los actuales gobernantes ni los anteriores han podido generar las condiciones para construir una Argentina mejor, más desarrollada e inclusiva. Al contrario, parecen tener la misión de hacer casi todo mal. Si habría un espejo, devolvería la imagen de un pueblo empobrecido, dividido, por momentos sin esperanza en el que los funcionarios disfrutan de su poder y de sus salarios que superan diez veces o más el salario mínimo, vital y móvil.

El Congreso es una muestra de cómo se dilapidan los fondos que aportan los contribuyentes con el sudor de su trabajo. Hay legisladores que no hablan en sus cuatro años de gestión, pero puntualmente cobran sus dietas al igual que su ejército de asesores. Tan importante para el gobierno de una república y el sistema de división de poderes, hay vicios costosos aunque justo es decirlo, no sucede solo en la Argentina.

Un minucioso informe de la Fundación Directorio Legislativo analiza el desarrollo de la labor parlamentaria durante 2021. Año electoral, y en pandemia, lo cual vale para tener en cuenta a la hora de comparar lo actuado en 2021 con otros años electorales. En ese sentido, el trabajo advierte sobre la merma en la cantidad de sesiones y leyes sancionadas respecto del período anterior.

Se hace hincapié en que durante los meses de las elecciones (las primarias de septiembre y las generales de noviembre) el Congreso no convirtió en ley ningún proyecto. Escenario al que hay que agregar el dato en que las negociaciones por la agenda legislativa fueron más dificultosas para los legisladores oficialistas y opositores. Y se advierte también que la nueva composición del Congreso que surgió de las últimas elecciones complejiza el escenario legislativo, al dejar con pocas bancas de diferencia al oficialismo y la oposición. En este sentido, las sesiones de diciembre mostraron la antesala de un 2022 que marcado por la necesidad de negociar y articular consensos para evitar la parálisis legislativa.

En materia de sesiones, en 2021 se llevaron a cabo 22 en ambas cámaras a lo largo del período ordinario (del 1 de marzo al 31 de diciembre), y en ese sentido el Senado fue la cámara que más reuniones desarrolló: 14, contra 8 de Diputados. En este sentido, sobresalieron las sesiones especiales: 7 en Diputados y 11 en el Senado. Solo hubo dos ordinarias y ambas fueron en la Cámara alta, donde el oficialismo era todavía mayoría.

Hubo además dos reuniones informativas, una en cada cámara. Esto es, las reuniones en las que el Congreso recibe al jefe de Gabinete para que éste cumpla el mandato constitucional de informar al Parlamento.

El Congreso aprobó a lo largo del período ordinario 2021 un total de 52 leyes. Una de cada 4 leyes aprobadas se gestó a partir de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, o sea que estamos hablando de 13 leyes. El 75% restante estuvo originado en iniciativas elaboradas por diputados o senadores. Del total de esos proyectos (39), casi el 70% fueron elaborados por legisladores oficialistas, en tanto que el 23% de las demás leyes se explican por iniciativas de la oposición. A su vez, 3 leyes (8%) tuvieron origen en iniciativas presentadas tanto por legisladores oficialistas, como opositores.

El año 2020 fue, con 42 sesiones en ambas cámaras, el que más actividad tuvo en la materia durante los últimos diez años, seguido por 2012 y 2014, con 37 cada uno de esos años en los períodos ordinarios, superando ampliamente la media de 29 sesiones anuales. Año electoral, 2021 estuvo por debajo del promedio en la década, con 22. Vale tener en cuenta que en los años electorales (2013, 2015, 2017, 2019 y 2021), la media es de 23 sesiones. Y el año con más leyes aprobadas de la última década fue 2015, con 121.

En materia de transparencia, eficiencia y ética pública, los congresistas argentinos no parecen estar al día.