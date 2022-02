JxC apuntó contra la falta de previsibilidad

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, resaltan la pasividad del Municipio ante el incumplimiento del Gobierno provincial que retrasó el envío de dinero correspondiente a "Obras Menores 2020". Atraso que significó no poder adquirir un camión con planchada, un vehículo de transporte de pasajeros y un camión con caja volcadora. Sumado a esto, el Ejecutivo Municipal, por diversas razones tampoco pudo concretar en los 7 meses siguientes la compra de las maquinarias necesarias para la ciudad, lo que significa al día de hoy una devaluación del 30%.“Esto es una muestra más de que hay un modelo agotado que no responde en forma eficiente a las necesidades de la ciudad, que está adormecido y se calla a la hora de pedir por Rafaela. Cuando años atrás reclamaban por la falta de lineamiento entre el Gobierno Nacional, Provincial y Local, hoy que esas condiciones están dadas, vemos un silencio cómplice que apaña al oficialismo”, expresaron de manera unánime.Asimismo, manifestaron respecto a la obra de refuncionalización de Bv. Santa Fe, específicamente en el sector de los canteros, que “el Intendente tampoco cumplió con los plazos establecidos, y los comerciantes del centro y los vecinos de Rafaela siguen esperando las mejoras, en el sector comercial principal de la ciudad”.“No nos sorprende la pasividad del Intendente a la hora de reclamarle al Gobernador el envió de los recursos en tiempo y forma tal como lo hacía con el gobierno anterior, lo demostró en temas tan importantes como la seguridad. Esperamos que esto no continúe siendo así y que se resguarden los intereses de los rafaelinos por encima de lo partidario", señalaron.Por su parte y al ser consultado sobre la sesión extraordinaria, el concejal Leonardo Viotti subrayó que “aprobamos los proyectos que requerían de ciertas flexibilizaciones para avanzar con dos cuestiones concretas en la ciudad, tal como lo dijimos desde nuestro bloque: primero lo que tiene que ver con Obras Menores y que hoy por culpa de la inflación que tenemos y por no haber llegado en tiempo y forma como corresponde los fondos provinciales, todo el equipamiento que se pretendía comprar hoy ya no se puede en su totalidad, por eso insistimos en que es importante que los recursos lleguen a tiempo para evitar que la inflación reduzca el poder adquisitivo. Por otro lado, nos pidieron una flexibilización para la compra más rápida de equipamiento para la remodelación del microcentro de la ciudad, de los dos canteros, y eso también está atrasado”.“Entendemos que esto es una beneficio para la ciudad, pero siempre aclarando que las prioridades tienen que estar puestas en el hospital, la seguridad y las cosas que los vecinos nos piden, pero el centro también es importante porque es la puerta de entrada a la ciudad de Rafaela, y los comerciantes necesitan un lugar de calidad para poder vender más. Hay que apoyar a los comerciantes y aprobamos el proyecto convencidos de ello. Hace veinte años que se venía pidiendo la transformación del microcentro. Igualmente, dejamos en claro que las flexibilizaciones que les damos son por única vez”, afirmó el edil de Juntos por el Cambio. Y agregó: “Hoy votamos herramientas para que la obra de Bv. Santa Fe se concrete cuanto antes, pero como dije, nos preocupa también la inseguridad con la que vive la gente en cada barrio de la ciudad y el avance de obra del hospital”, remarcó Viotti.LA AGENDA DEL 2022A dos semanas de inaugurarse el año legislativo 2022 -el 3 de marzo-, Viotti precisó por donde pasarán las prioridades y dijo que “tenemos muchos temas pero lo principal tiene que ver con mejorar los lazos con las instituciones más importantes de la ciudad, con el vecinalismo, ahí nos vamos a nutrir de muchas ideas”.“Creo que la seguridad va a estar obviamente entre las cuestiones prioritarias y vamos a pelear por muchas obras que necesitamos para la ciudad de Rafaela, que si bien están llegando, hoy hicimos un reclamo debido a que algunas de esas obras no están con la calidad que se necesitan”, indicó el concejal, y comentó que por ejemplo “ciclovías que están recién hechas ya están rotas, con lo cual no se trata solo de que llegue la obra pública sino que además sea de calidad”, finalizó.