Quilmes tiene su plaza para el próximo Regional Amateur

De acuerdo a un dictamen del Consejo Federal sobre la clasificación al próximo Regional Amateur, que establece que los torneos anuales clasificatorios de las Ligas no deben terminar más allá de agosto y antes del 30 de marzo se debe enviar una información requerida sobre campeonatos, clubes afiliados y otras cuestiones organizativas, el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina determinó en su sesión del miércoles ya un clasificado para la edición 2022 y de qué torneo surgirá el equipo que ocupe la segunda plaza.

Argentino Quilmes al ser campeón Absoluto 2021 ya tiene su lugar reservado, mientras que el segundo club será el campeón del torneo Apertura de Primera A. Cabe mencionar que Quilmes deberá confirmar su participación antes que finalice marzo, pero teniendo en cuenta su reciente intervención con buen suceso en la edición que culmina el domingo venidero, irá por un nuevo desafío en esta competencia. En ese sentido, luego de dos años de inactividad, el delantero Sebastián Tosetto volverá a jugar oficialmente en Argentino Quilmes, que anunció su contratación. El delantero surgido en 9 de Julio había tenido un último paso en Ferrocarril del Estado.

Como es habitual, recordamos que hay tres clubes que ya tienen asegurada su participación por contar con licencias otorgadas por el Consejo Federal: 9 de Julio, Ben Hur y Libertad de Sunchales. A eso hay que sumar que Atlético Rafaela y Unión de Sunchales intervienen en torneos de niveles superiores.



ESPERANDO LA COPA CENTENARIO

El Consejo tuvo mucho trabajo en la primera sesión del año, luego de la Asamblea realizada el lunes en 9 de Julio. Se aprobó la reglamentación de la Copa Centenario. El partido inaugural será el de Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas, donde se hará un acto oficial.

Los horarios de los partidos serán: categoría 2010 a las 16 horas y Primera División a las 17 . Las entradas tendrá un costo de $ 400.

La semana que viene se definirán los adelantos, recordando que Peñarol pasará de fase por no participar el club Sportivo Aureliense. El próximo jueves 24 de febrero a las 20 hs. se realizará el lanzamiento de la Copa en el Anfiteatro “Alfredo Williner” de nuestra ciudad. Se informó que los clubes estarán acompañados por una gloria o emblema de la institución.



SOLICITUD PARA JUGAR EL FEMENINO

Alianza de Santa Clara de Saguier solicitó la afiliación a la Liga Rafaelina de Fútbol, con la intención en este primer año de participar con un equipo de fútbol femenino y con el correr de los años sumarían categorías. El Departamento de fútbol femenino se reunirá el próximo martes a las 19 horas.