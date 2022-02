Nicolás Aguirre regresa a Atlético

Atlético de Rafaela concretó sobre el cierre del libro de pases la llegada de su decimoquinta incorporación para la temporada 2022 de la Primera Nacional. Se trata de un viejo conocido de la casa, el volante zurdo Nicolás Aguirre, que a los 31 años tendrá su segundo ciclo en barrio Alberdi luego de su recordado paso por la temporada 2010/11 cuando fue parte importante del equipo dirigido por Carlos Trullet que logró el ascenso a primera división. En esa oportunidad disputó 26 encuentros y convirtió un gol.

El "Bicho" viene a aportar jerarquía en la mitad de la cancha, aunque con la salvedad que arrastra una inactividad oficial de seis meses luego de que por cuestiones administrativas no pudiera jugar en el Sport Recife de Brasil. De tal modo, le llevará algunas semanas ponerse a punto desde lo físico y futbolístico, pero cuando esté en plenitud en cuanto a ritmo de competencia seguramente será una pieza importante de la escuadra de Rubén Darío Forestello.

A priori, la búsqueda del cuerpo técnico y la dirigencia era por un jugador de perfil derecho en la zona media, además de un delantero, pero no se pudo concretar con esas características. Pero sí tuvo final feliz el intento por el ex Arsenal y Lanús. También jugó en Atlético Tucumán, Granada de España y Chongqing Lifan de China.

En las últimas horas de la tarde la institución informó que el oriundo de Chabás firmó su contrato hasta diciembre de 2022.,



A LA ESPERA DE DALMINE

El plantel profesional de Atlético entrenó ayer por la mañana en el predio "Tito" Bartomioli, donde Rubén Darío Forestello dispuso trabajos tácticos y ejercicios en espacios reducidos de cara a la primera presentación como local del año en la Primera Nacional, segunda del torneo, el domingo a las 19 como local ante Villa Dálmine. El árbitro será el correntino Nelson Sosa.

Este viernes se realizará un entrenamiento futbolístico en el estadio Monumental, a partir de las 8.30, donde seguramente el DT ensayará algunas variantes en relación al once titular que perdió el lunes en Córdoba frente a Belgrano.