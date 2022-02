En sesión extraordinaria, el Concejo aprobó dos pedidos de compra directa del Ejecutivo

Ambas iniciativas necesitaban de un trámite rápido para que los fondos recibidos de Nación y Provincia, que ya vienen con demora en la recepción, no se sigan depreciando por efecto de la inflación y el perjuicio no sea mayor.En un encuentro legislativo en el que estuvieron ausentes los concejales Lisandro Mársico, Martín Racca y Miguel Destéfanis, no faltaron los cruces y reproches entre oficialismo y oposición, aunque en un absoluto marco de respeto y todos estuvieron de acuerdo a la hora de votar por entender que ambos proyectos son beneficiosos para la ciudad.Hubo cuestionamientos de Juntos por el Cambio a la provincia por la demora que sufrió el envío de fondos de Obras Menores a la ciudad privándola de adquirir algunos vehículos más y a la Nación porque discontinuó los recursos del Plan Argentina Hace II y los trabajos en los canteros centrales tuvieron que bajar su ritmo. El oficialismo retrucó y les pidió que tengan presente que en toda la historia de Rafaela no se recuerda que al mismo tiempo se estén ejecutando tantas obras y de la envergadura de las actuales, y que algunos retrasos no pueden opacar esta realidad incontrastable.El primer proyecto tratado fue el vinculado con el aporte no reintegrable por el Fondo de Obras Menores de 2020 que la ciudad iba a recibir y destinar a la compra de maquinarias y minibuses, pero los recursos recién fueron transferidos al municipio a mediados de julio de 2021 y hasta la actualidad la inflación se fue comiendo gran parte de su poder de compra .En el proyecto enviado por el DEM se recordó que “para el año 2020 el Fondo otorgó $ 69.903.533,34 y el Municipio recibió el 25% de ese monto $17.475.883,34 y los afectó a gastos corrientes” y que por “Ordenanza 5.216, el Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo a afectar los fondos restantes para la adquisición de equipamiento”.MENOS UNIDADESEn función de esta desvalorización, el DEM “a través de las áreas técnicas involucradas ha evaluado las necesidades más urgentes de adquisición de equipos nuevo, en carácter de incorporación y/o de reemplazo de unidades teniendo en cuenta la importancia que revisten a la hora de dar soluciones a las diarias necesidades que surgen en la prestación de los servicios”.Con ese fin se solicitó la modificación del artículo 2° de la Ordenanza original y redujo la adquisición del equipamiento a: un Cargador retroexcavadora cero kilómetro, Camión frontal con equipo portacontenedor, cero kilómetro; Camión frontal cero kilómetro, chasis solo; Camión con motohormigonera cero kilómetro; Minicargadora con implementos cero kilómetroUn camión con planchada, una minicargadora con zanjonera y cepillo barredor, una pala retroexcavadora; un vehículo de transporte de pasajeros, un camión con caja volcadora, son las unidades que no se van a incorporar como consecuencia de la menor cantidad de fondos disponibles.TODO EL MOBILIARIOEl otro proyecto tratado fue la solicitud del Ejecutivo para la compra directa de todo el mobiliario necesario para la remodelación de los cinco canteros de Av. Santa Fe ubicados entre la Plaza 25 de Mayo y las calles Constitución-Tucumán.Entre los fundamentos del se remarca que: “resulta dificultoso atraer proveedores dispuestos a participar en licitaciones, debido a que los tiempos administrativos se tornan difíciles de asumir en contextos de inestabilidad económica y financiera” y “determinados insumos, imprescindibles a la hora de dar continuidad y sostenimiento a la obra pública, resultan de difícil consecución por la falta de proveedores dispuestos a correr el riesgo de vender a precios que prontamente resultan desactualizados”.Además, el DEM lo justifica indicando que: “resulta necesario concluir con la ejecución íntegra de la obra correspondiente al primer cantero al que le falta el equipamiento necesario”, pero igualmente, “resulta conveniente autorizar la compra directa de todos los artefactos necesarios para equipar los cinco”.Esas contrataciones directas autorizadas “deberan contar, previamente con la solicitud de al menos tres presupuestos, a fin de permitir comparar y seleccionar el que resulte más conveniente a los intereses municipales”.A su vez, al texto del artículo 4° que ordena al Ejecutivo que las compras directas “deberán ser informadas al Concejo Municipal” se le agregó por pedido del concejal Leonardo Viotti que sea “en un plazo no mayor de 30 días”.AJUSTE Y MEMORIATras la defensa del proyecto para habilitar la contratación directa de máquinas y vehículos la oposición descargó sus críticas y Viotti se lamentó porque “en realidad, lo que vamos a aprobar hoy, es que en lugar de que lleguen 8 equipos como habíamos votado en un primer momento, van a llegar, con suerte 5”. Y enseguida disparó: “estamos votando un ajuste, que implica que Rafaela va a tener un minibús menos y dos camiones menos. Ojalá que el gobierno provincial tome nota y envíe los fondos de manera más rápida”Pero los intercambios más interesantes llegaron con el debate sobre la autorización para la compra sin licitación del equipamiento para los canteros del microcentro. Quien abrió el fuego fue Alejandra Sagardoy al señalar que la obra, que incluía los dos canteros iba a estar terminada a los 90 días de comenzada, pero en octubre se hizo el cerramiento y llegamos a febrero y ni el primero está terminado porque le falta el mobiliario. Consultamos y la Nación solo envió el 30% de la obra y el resto lo pagó el municipio. No sabemos cuando va a venir ese 70 % que falta. Vamos a acompañar este proyecto, pero vamos a estar atentos a que llegue el dinero de la nación para comenzar el segundo cantero".En el mismo sentido, Viotti dijo: “esto es otra excepción que estamos votando por la situación económica que estamos viviendo los argentinos” y más adelante apuntó: “durante la campaña se abrieron muchos frentes de obra y después no se pudieron sostener en el tiempo, Hay que ser responsables”.Luego de otros discursos, quien tomó la lanza para defender las obras estratégicas y estructurales que se desarrollan en la ciudad, fue la concejal Brenda Vimo y pidió a sus pares: “piensen, recuerden cuando se han visto tantas obras simultáneas en la ciudad y nos estamos quejando porque van un poco más lerdo. Cuántos años hace que no se hacía ni un centímetro de ruta, cuanto hace que no se hacen cloacas en nuestra ciudad, y nos quejamos porque van un poco más lerdo. Por supuesto que tenemos que seguir reclamando por las obras, pero tenemos que celebrar lo que está pasando en la ciudad. Tengamos memoria”.