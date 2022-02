Abusada por 6 hombres

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Johana Maldonado tiene 22 años, y estuvo de visita en la ciudad de Ayacucho.Este es su relato en su cuenta de Facebook:"no pensaba hacer esto hasta tomar un poco de coraje y animarme a contar lo que pasó pero sé que cuento con el apoyo de mis amigos y conocidos de allá, que dicho sea de paso también fueron ellos quienes me recomendaron que lo haga y viendo que hace un par le hicieron lo mismo a otra chica me veo en la obligación de contar lo que me pasó a mí para que las pibas de Ayacucho se cuiden de estos hijos de pu.. que viven en Villa Aurora"."Al ir a comprar a un almacén un grupo de 6 pibitos aproximadamente me agarraron a la fuerza y abusaron de mí. Me levantaron la ropa y se turnaban entre todos para besarme y tocarme, incluso me decían que me iban a mandar por facebook para enfiestarme entre todos y me decían que me callara, que no dijera nada"."No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar esto, pero es necesario que las mujeres empiecen a cuidarse y no anden solas. A veces creemos que por vivir en pueblos estas cosas no pasan, y no es así sino que es muy difícil tener la valentía necesaria para contar algo así"."Agradezco a mis amigos y conocidos de Ayacucho que me defendieron, me contuvieron y me apoyaron, a la Comisaría de la Mujer que actuó muy bien conmigo y hasta consiguieron que me volviera segura a Rauch. La denuncia está hecha, y si la Justicia de Dolores no hace nada contra ellos que les pese la condena social"."Martín Fernández (Pepe), Rodrigo Domingo (Chilín), Alan Mastoy y Juan Teves que también estaba ahí. Yo NO los conozco. igual quédense tranquilos que yo si los veo los reconozco a TODOS"."Si fueron capaces de hacer semejante cosa en plena calle ni quiero pensar cómo hubiera terminado todo si hubiera estado sola. ¿Pude haber sido otra mala noticia en los diarios? Seguramente, y por lo que se ve son capaces de todo. CUIDENSE Y NO ANDEN SOLAS! Difundan por favor para que todos se enteren de lo basuras que son".La causa fue caratulada como abuso sexual simple agravado por ser producido por pluralidad de autores.