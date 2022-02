Luisana Lopilato protagonizará una película junto a Juan Minujín

Luego de un 2021 agitado, en el que pasó varios meses en Argentina por el rodaje de Pipa, una película que próximamente se podrá ver en Netflix, Luisana Lopilato vuelve al país para embarcarse en otro proyecto cinematográfico que compartirá con Juan Minujín. Según reveló Laura Ubfal, los actores trabajarán bajo la dirección de Sebastián De Caro en Matrimillas, que se centrará en los "beneficios" que obtiene cada miembro de una pareja para poder hacer planes por separado.

Cabe recordar que en su último paso por el territorio nacional, Luisana se topó con varios obstáculos. A mediados de octubre, Pipa tuvo como locación a la Escuela Eduardo Casanova de Tilcara y se desató un escándalo entre los padres de los alumnos, quienes denunciaron a la institución por incumplimiento de los protocolos contra el Covid-19.

"En la jornada de este miércoles 13 de octubre durante el horario escolar del turno tarde (13.30 a 17.30 hs) en presencia de todos los grados tomando clases se llevó adelante la filmación de escenas de la película Pipa (Netflix). Durante toda la tarde las niñas y niños fueron retenidos en las aulas, no se les permitió salir al recreo, ni utilizar los sanitarios. Se les prohibió hablar y se les exigió mantener un ambiente de silencio necesario para llevar adelante la filmación", reza el comunicado que difundieron y destacaron que los niños todavía no estaban vacunados y aún así permitieron que ingresara "gran cantidad de personal a un espacio público con el único fin de llevar adelante un negocio privado".

Y cuando parecía que no iba a surgir ningún otro inconveniente, a principios de noviembre la actriz contrajo coronavirus. "Hola a todos. Quería mandarles un beso gigante, gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quiero mandarles un poco de tranquilidad a todos los que se preocuparon. Estoy bien y mi familia también. Estamos todos bien. Les mando un beso gigante y estén atentos dentro de muy poquito voy a estar subiendo más material", comunicó a través de sus redes sociales. Finalmente, la rubia pudo cumplir con las 10 semanas de rodaje de la producción basada en un libro de Florencia Etcheves y pudo regresar a su casa de Vancouver, Canadá, junto a su marido, el cantante Michael Bublé, y los tres hijos que tienen en común: Noah, Elías y Vida. NA