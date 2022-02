Rechazan planteos de Cristina y Macri

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de "queja" de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra su procesamiento en la Causa Cuadernos como presunta "jefa de una asociación ilícita".

El máximo tribunal penal, en fallo dividido, consideró que el procesamiento dictado por el difunto juez Claudio Bonadio y confirmado por la Cámara Federal "no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones".

En consecuencia, no habilita la intervención de la máxima instancia de la Justicia penal, por lo cual rechazó el planteo.

En los hechos, la decisión de la Casación -adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, con la disidencia de Ana María Figueroa- despeja el camino hacia el juicio oral y público por la Causa Cuadernos.



EL CASO MACRI

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un intento del ex presidente Mauricio Macri para que se decretara anticipadamente la nulidad de su procesamiento por presunto espionaje a víctimas del submarino ARA San Juan.

La Sala Dos del tribunal declaró "abstracto" un planteo de la defensa de Macri, a cargo del ex fiscal Pablo Lanusse, que había recusado al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, antes de que se desprendiera del expediente y lo enviara a los tribunales federales de Comodoro Py.

Bava es el juez que dictó el único procesamiento que pesa hoy sobre Macri y esa decisión será revisada ahora por la Cámara Federal porteña.