En lo que va de febrero la carne subió un 15%

El precio promedio de los cortes de carne vacuna aumentó 2,5% en enero último, por debajo de la inflación esperada por el mercado y el Gobierno, que estuvo en el 3,9% para el primer mes del año. Así se revirtió la tendencia de noviembre y diciembre de 2021, cuando los valores triplicaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con estos números, el costo de la carne en el mostrador se ubicaría debajo de la suba general de precios por primera vez desde octubre del año pasado.

Sin embargo, los carniceros observan una realidad paralela y advierten que con la suba de los servicios y el combustible se hace inevitable trasladar estos costos al mostrador.

Leonardo Epelbaum, carnicero de Rafaela, explicó que “en noviembre y diciembre aumentó un 7% y 8% respectivamente, superando a la inflación; en enero bajó -en parte porque hay menos consumo, la gente se va de vacaciones-, y se mantuvo. En estos primeros 15 días de febrero, la media res ya aumentó un 15%, esta es la materia prima de los carniceros y esto se da en todas las categorías (carne de ternera, novillo, de vaca). Eso hay que trasladarlo al mostrador, haciendo todos los esfuerzos posibles para que sea lo menos posible porque si no perdés competitividad y ventas”.

Respecto a los cortes que más salen, el comerciante señaló que “son los cortes delanteros como el puchero, la aguja, el osobuco, carne picada, paleta. Normalmente, a partir del jueves comienza a venderse un poco más el asado, donde claramente vemos como el consumidor evalúa cada vez más el tema del precio, de hecho muchas veces los cortes por lo que se optan tiene que ver con eso. Hoy se vende por ejemplo muchísimo la carne de cerdo, donde la diferencia es muy grande: 1 costilla de ternera que está $1.000, la de cerdo está $500”.

“La gente consulta los precios, pero es como que ya vienen de la panadería donde vieron que el pan aumentó, de la verdulería donde pasa lo mismo. El consumidor está resignado, lo mismo que nosotros. Es una resignación colectiva, es como que ya estamos acostumbrados a los aumentos”.

Lo cierto, es que los aumentos de precios de los alimentos marcan una clara aceleración en el comienzo de febrero. Así lo demuestra el último relevamiento de la consultora LCG, que indica que en la primera semana del segundo mes del año, el alza en los alimentos fue de 1,8%. Un punto por encima de la semana previa, lo que le da dimensión a lo complicado del escenario que se avecina.



SOBRE “CORTES CUIDADOS”

Leonardo, comentó respecto al programa del gobierno nacional que solo contempla a las grandes cadenas de supermercados o a los frigoríficos, que “en algunos cortes estamos bastante parecidos pero en otros como en el caso del asado no. Entendemos que no es una mala opción la de “cortes cuidados” porque cuida el bolsillo de la gente, el tema es que nos llegue a todos, los carniceros quedamos afuera y tenemos que seguir en la lucha diaria.



MENOS CONSUMO DE

CARNE EN ARGENTINA

Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), en enero pasado el consumo por habitante cayó 3,5% versus igual mes de 2021 y se ubicó en 47,4 kilos. Otro aspecto que resalta dicho informe, es que la caída del consumo está directamente vinculada con la retracción del poder adquisitivo, los salarios y el cambio de hábitos de consumo en medio de la competencia del pollo y el cerdo.

Por otra parte, desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), se advirtió que en la Argentina hoy se come un 31% menos de carne por habitante que en 2008.