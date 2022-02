El desmanejo del fuego

Ni siquiera el cuidado de la naturaleza se convierte en un factor decisivo para promover un frente común más allá de las diferencias políticas. El fuego voraz e impiadoso consume miles de hectáreas en una provincia y en otra, pero rápidamente asoma la grieta entre oficialismo y oposición para dividir en lugar de unir. La provincia de Corrientes es un escenario de dos batallas, la primera contra un incendio fuera de control y la segunda, de una confrontación dialéctica entre autoridades de ese distrito y del gobierno nacional que concentra a través de un ministerio específico los recursos para apagar las llamas. Y como si no fuera suficiente, se sumó un nuevo actor a esa pelea no urgente: el sector agropecuario, acusado un funcionario nacional de instigar las quemas.Como periódicamente se afirma en esta columna editorial, la improvisación es una política de estado en la Argentina. Y la falta de coordinación también. La política de seguridad no está integrada entre el Gobierno nacional y las provincias en sus trazos medulares más allá de las especificidades de cada territorio. Tampoco la de tránsito ni la de educación ni la de salud. En la clase política la grieta rinde para aferrarse a cargos legislativos o ejecutivos, sin importar que el resto del país se empobrezca.En esta escenario, la corrupción enquistada en el poder tiene muy bajo castigo. Algunos que no pudieron esquivar la acción de la justicia fueron sancionados con penas livianas que se acortaron más con buen comportamiento y cursos de jardinería, cuando en realidad el castigo por ser corrupto debería ser ejemplar, con sentencias duras que se cumplan del primer al último día en prisión.Con respecto al fuego en la provincia de Corrientes, que no parece tener fin en este verano seco, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, culpó a algunos productores de la provincia de la catástrofe climática. Desde su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país, donde la mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos que producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo. Desde el cargo que ocupa, ¿se puede hacer una declaración tan irresponsable en una red social? El problema comienza muchas veces con la designación de personas que no están preparados para la función que se les asigna, que solo llegan con el reparto de cargos de un frente electoral victorioso o la devolución de favores.Si Cabandié dice lo que dice en una red social, ¿por qué no hace una denuncia en la Justicia pero con pruebas concretas que eviten montar solo un show transfiriendo la carga a los fiscales? Si acusás a productores de prender fuego para renovar pasturas, siendo funcionario, es porque tenés pruebas. Por tanto, la obligación es presentarse ante la justicia. Caso contrario, solo es una estrategia para resistir la ola de críticas por su desmanejo del fuego en la Argentina, mientras da la vuelta al mundo para participar de congresos y foros vinculados a la política ambiental en destinos atractivos.Los productores correntinos lamentan pérdidas que superan los 25 mil millones de pesos. Cabandié eligió ir a Barbados en medio de la crisis de Corrientes, lo que no ayudó. La distancia entre Buenos Aires y Barbados es 5 veces la que hay entre Buenos Airea y Corrientes.El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, también cruzó al ministro con una expresión tan simple como contundente al sostener que es tan fácil hablar... ¿qué productor quemaría la forestación y la pastura que tiene para los animales?Ante los incendios, el Estado debe estar Presente integralmente, ayudando a apagar el fuego pero también diseñando un programa de asistencia para los productores afectados. Pero solo hay falta de sensibilidad.