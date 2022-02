Cada 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Juego Responsable, con la finalidad de concienciar en la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea.

Por otra parte, se pretende promover los aspectos éticos de los juegos de azar, así como las formas saludables de jugar, mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. Asimismo, dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online. El juego debe ser una diversión y no una adicción.



¿Por qué se celebra el Día del Juego Responsable?

Esta efeméride fue conmemorada por primera vez en el año 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar (European Gaming and Betting Asocciation-EGBA).

La escogencia de la fecha obedece a una convención de la UNESCO, para fomentar la prevención de las patologías ocasionadas por los juegos de azar y en línea, que cada vez más afecta a la población en edades más tempranas.

También, divulgar información acerca de las consecuencias del juego sin control así como el juego ilegal.



La Ludopatía no es cosa de juego

La Ludopatía es un tipo de desorden adictivo o trastorno, caracterizado por la conducta descontrolada y la práctica compulsiva de los juegos de azar y en línea.

Es una enfermedad que no debe confundirse con un vicio. Afecta cada vez a edades más tempranas, incidiendo negativamente en la vida personal, familiar y laboral.

El juego patológico ha sido reconocido oficialmente como un trastorno, por parte de la Sociedad Americana de Psicología (APA). Algunos de los rasgos característicos de los ludópatas son los siguientes:

Necesidad imperiosa de jugar, para mejorar el estado de ánimo o para evadir los problemas.

La persona requiere efectuar apuestas mayores o frecuentes para experimentar la misma emoción o estado de euforia.

Irritabilidad y pérdida de control ante el intento de dejar el juego.

Obtención de dinero por cualquier vía legal o ilegal, para jugar o recuperar las pérdidas.

Oculta información a las personas cercanas a su entorno personal acerca de las cantidades que destinada al juego.

Las fases de la adicción al juego son las siguientes:



Etapa dorada: el jugador es más consciente de lo que gana que de lo que gasta.

Etapa de desesperación: el jugador se percata de las cantidades de dinero perdidas.

Aceptación: el jugador toma conciencia de su adicción al juego.