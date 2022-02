Por primera vez tres actrices conducirán los Oscar

La 94ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood, una gala que tendrá lugar el domingo 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, tendrá por primera vez desde 1987 a tres personas en la conducción y ellas serán mujeres: Regina Hall (“Shaft”), Amy Schumer (“The Humans”) y Wanda Sykes (“The Other Two”).

Así lo comunicó el sitio Variety y recordó que el último trío en presidir la ceremonia lo formaron aquel año Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan, y que este último también estaba nominado por escribir el guion de “Cocodrilo Dundee”.

La ceremonia estará dividida en tres segmentos de una hora de duración y cada una de las presentadoras conducirá uno de ellos, lo que significa la valoración del trabajo femenino al frente de una fiesta que será observada por millones de televidentes a través del mundo.

Ello responde también a la intención de recuperar audiencia frente a las bajas de los últimos años –la de 2021 fue la peor en la historia de los Oscar televisados- y asimismo se anunció que durante la emisión se reconocerá a la película más votada en Twitter con el hashtag #OscarsFanFavorite y el público también podrá elegir a través de la red social sus escenas favoritas del año con la etiqueta #OscarsCheerMoment.

Sin embargo estos reconocimientos no estarán dentro del palmarés de los Oscar y no inauguran ninguna nueva categoría oficial.

“El poder del perro”, la promocionada película de Jane Campion, se posiciona como favorita de cara a los Oscar 2022 con 12 nominaciones y la siguen “Duna”, de Denis Villeneuve, con 10 candidaturas, y “Belfast”, de Kenneth Branagh, y “Amor sin barreras”, de Steven Spielberg, ambas con siete nominaciones.

La ceremonia contará con una importante presencia española con Penélope Cruz, que opta al premio a la mejor actriz por “Madres paralelas”, Javier Bardem, nominado a mejor actor por “Being the Ricardos”, Alberto Iglesias, candidato al Oscar a la mejor banda sonora por el filme de Pedro Almodóvar y Alberto Mielgo, director de “El limpiaparabrisas”, candidato al mejor corto de animación. TÉLAM