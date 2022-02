La leche en polvo por las nubes: 4.500 dólares en el GDT

El escenario de precios internacionales continúa caliente, con fuerte demanda de los países asiáticos y escasa oferta mundial exportable, con estimaciones desde todos los continentes por debajo de los estándares de crecimiento productivo que sostienen los fundamentos de una suba que se percibe “imparable”.

Este último martes se realizó la segunda subasta del Global Dairy Trade (GDT), el mercado de referencia mundial para la leche en polvo entera (entre otros commodities lácteos), donde el precio índice general subió fuertemente un 4,2%, quedando a sólo 150 dólares de alcanzar el techo de los 5.000 US$/tn. algo que no sucede desde hace ocho años.

Así, el evento 302 evidenció la fortaleza de los precios de todos los lácteos, en especial de la leche en polvo entera, que se copió esta suma y cerró en 4.503 US$/tn, ratificando que se encuentra en un rail de fuerte demanda asiática, que se combina con estimaciones de oferta a la baja para la producción global en 2022, entre otros factores alcistas como el precio del petróleo y el despertar de los intercambios globales, luego de la larga crisis de la pandemia.

Cómo se suele decir en estos casos, “llueve sopa” en el mundo lácteo.

La última vez que el commodity LPE tuvo este precio fue en marzo de 2014, cuando cotizó en 4.563 US$/tn, pero con la diferencia que en ese tiempo la tendencia era bajista luego de haber superado en 2013 los 5.000 US$/tn. En efecto, aquel 2014 culminó con una crisis de sobrestock en la lechería mundial con cotizaciones hacia fin de año del orden de los 2.200 US$/tn.

Pero ahora la tendencia es al revés. Todos los analistas del sector internacional indican que en el horizonte hay firmeza, porque tanto Europa como Oceanía y EE.UU. no se muestran tan optimistas en cuanto al crecimiento de sus producciones para este 2022, mientras que China y los países líderes del sudeste asiático están realizando compras de reserva que podrían sostener hasta mediados de año inclusive. Por lo tanto, el contexto global es diferente en el mediano plazo.

Febrero cierra con una suba acumulada de 8,3% en el GDT, algo que la producción argentina observa con raras expectativas. La próxima subasta será el 1 de marzo, para saber si se reafirma esta tendencia.

La gran preocupación de la cadena argentina, es saber cuándo llegará esta bonanza a los eslabones productivos y cuánto tardará el Gobierno en meter mano al mercado exportador, cuando se trasladen los primeros aumentos hacia la góndola. Por esta razón, desde la industria láctea afirman que urge cerrar algún tipo de acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior para prevenir antes que curar. Cabe señalar que aún no se anunció oficialmente que se haya cerrado algún nuevo convenio de precios cuidados con el sector, pero es un tema que el Gobierno está siguiendo muy de cerca, porque si bien este mes se mantuvieron por debajo de la inflación oficial, en el acumulado interanual los lácteos están muy por encima del IPC ponderado. En enero aumentaron 2,3% mientras que la inflación fue del 3,9%. En tanto la variación interanual, según el INDEC, para la canasta de lácteos se encuentra en 65,9% mientras que la inflación anualizada fue de 50,7% (enero contra enero).



PRECIO AL PRODUCTOR

También el productor se encuentra lejos de usufructuar este precio internacional de los últimos meses. Según informó esta semana la Dirección Nacional de Lechería, el precio promedio al productor en enero fue de $35,82 por litro, equivalentes a 32 ctvs de dólar oficial pero apenas a 16 ctvs del dólar blue.

En pesos, este precio de la materia prima representó una suba contra diciembre del 4,3%, levemente superior al índice de inflación mensual reportado por el INDEC, mientras que el incremento de los últimos 12 meses acumuló el 57,5%, poco más del 7% de la inflación acumulada en el mismo período.

Según datos del SIGLEA oficial (sistema nacional que registra los precios de casi 8.000 liquidaciones de tambos y 370 industrias lácteas), nuestra cuenca lechera central de Santa Fe con epicentro en Rafaela, la principal del país con casi el 30% de la leche nacional, percibió en enero un precio promedio de 36,10 $/litro.

Para la leche de febrero, la baja estacional y los precios internacionales, seguirán generando una tensión extra en la competencia por la materia prima, y según reportan las empresas líderes del sector, el precio volverá a ubicarse por encima de la inflación.

Un dato no menor que agrega preocupación a los eslabones productivos, es el aumento del precio de los granos, que sirven de referencia para estimar el aumento de costos en la alimentación. La histórica relación comparativa maíz/leche en enero indicó un encarecimiento para el tambo, ya que por el valor de un litro de leche cruda sólo se pudo adquirir 1,5 kg de maíz, cuando lo ideal es que dicha equivalencia sea de 2 kg de maíz por litro de leche.