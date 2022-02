En un pobre debut, uno de los que cumplió: Julio Salvá

Atlético de Rafaela no tuvo su mejor comienzo de temporada y en un encuentro donde el equipo fue dominado, ampliamente superado por su rival, mostrándose falto de ideas a la hora de generar ‘algo’ con la pelota –que por cierto la tuvo poco y nada, sin situaciones claras de gol, uno de los pocos que se destacó fue su arquero. Gracias a Julio Salvá apenas fue 1 a 0 ante Belgrano. De no haber sido por las intervenciones que tuvo el ex Guemes de Santiago del Estero, el debut habría sido aún más desesperanzador si la ‘Crema’ se volvía de Córdoba con una goleada en contra.



En relación a esta primera presentación albiceleste en la temporada 2022 de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas, Salvá señaló: “Fue un partido duro, nos costó el primer tiempo. Ellos dominaron, tuvieron el control del balón, el juego, tuvieron sus aproximaciones, sus llegadas. En el segundo tiempo salimos mejor parados, los teníamos controlados hasta el gol, una lástima, pero ahora ya está, hay que mirar hacia adelante donde tenemos un partido de local y tenemos que salir a ganar”.



-¿Cómo viste la jugada del gol?



-La verdad que no me di cuenta, la vi después en el vestuario, yo sigo la trayectoria de la pelota, la baja y estaba en claro offside, un metro más o menos, se equivocaron, puede pasar, ojalá que no pase más, que no nos toque pasar más esta situación. El esfuerzo había sido muy grande, si nos llevábamos un punto por cómo se había dado el primer tiempo iba a ser lo correcto pero ya está, esperemos que no se repita más, que sea todo más transparente y podamos jugar este hermoso fútbol.



-Les quedó muy lejos el arco de Belgrano, prácticamente no tuvieron llegadas claras.



-Si, por momentos sí, principalmente en el primer tiempo donde teníamos presión o desgaste pero no tuvimos aproximaciones. En el segundo tiempo tuvimos algunas, con centros pero no se pudo dar, una lástima. A pensar en lo que viene.



-En lo personal, satisfecho con tu actuación, tuviste intervenciones muy buenas y pudo haber terminado en goleada…



-Sí, uno no se va contento porque no pudimos llevarnos nada, que era la idea. Amargado por ese lado, no es nada feliz, estoy para tratar de salvar al equipo cuando lo necesita, perdimos y esa es la realidad.



-Pensando en Villa Dálmine, ¿Qué se debe cambiar o mejorar en lo inmediato?



-El volumen de juego; tenemos que tratar de tener un poquito más de volumen de juego, agresividad a la hora del ataque, eso es trabajo en la semana y tratar de estar predispuestos a lo que nos pide el entrenador.