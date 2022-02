Colón ante Godoy Cruz y Unión visita a Talleres

Sin ser local en su estadio por problemas con el campo de juego, Colón de Santa Fe será anfitrión este jueves de Godoy Cruz de Mendoza en el estadio de Patronato, y ambos equipos buscarán ganar tras empatar en el arranque.

El partido, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, se disputará en el estadio "Prebístero Bartolomé Grella", de Patronato de Paraná, comenzará a las 17.00 y será arbitrado por Ariel Penel.

Colón llega con la sonrisa en la cara tras el empate sobre el final ante Boca (1-1), en plena Bombonera, mientras que el "Tomba" salvó su localía frente a Tigre (1-1), con un gol agónico.

Como consecuencia de los trabajos que se realizan en el campo de juego del estadio "Brigadier Estanislao López" y que tardará algunas semanas en ponerse a punto, es que Colón pidió cambiar la localía y se mudará a solo 35 kilómetros de su casa.

Si bien en la semana se anunció la incorporación del delantero Ramón "Wanchope" Abila, su debut no se producirá por ahora, ya que se recupera de una lesión muscular, y por eso la dupla atacante seguirá siendo el tándem Facundo Farías y Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez.



UNIÓN EN CÓRDOBA



El equipo revelación del torneo anterior, Talleres de Córdoba, quiere revertir el flojo arranque de la Copa de la Liga Profesional cuando reciba hoy al entonado Unión de Santa Fe, que viene de vencer a River, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona A. El encuentro comenzará a las 21:30 en el estadio "Mario Alberto Kempes", con Nazareno Arasa como árbitro, quien será secundado por Marcelo Bistocco y Juan Del Fueyo, y tendrá la televisación de Fox Sports Premium.



OTROS PARTIDOS DE HOY. Zona A: 17hs Gimnasia vs San Lorenzo, 19.15hs Sarmiento (J) vs Banfield, 19.15hs Defensa y Justicia vs Racing.



Las probables formaciones:



COLÓN - GODOY CRYZ



Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval o Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquin Novillo o Paolo Goltz, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi, Juan Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortíz, Leonel González, Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego, Valentín Burgoa, Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda y Tadeo Allende. DT: Diego Flores.



TALLERES - UNIÓN



Talleres: Guido Herrera, Matías Catalán, Ramiro González Hernández, Francisco Álvarez, Enzo Díaz, Fernando Juárez, Juan Méndez, Matías Esquivel, Rodrigo Garro, Héctor Fértoli y Federico Girotti. DT: Ángel Hoyos.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Britez, Claudio Corvalán, Daniel Juárez, Juan Nardoni, Juan Portillo, Gastón González, Mauro Luna Diale y Jonathan Álvarez. DT: Gustavo Munúa.