Expectativas ante la presentación de la nueva Ferrari

El monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sáinz Jr se mostraron ayer entusiasmados en su primer contacto con el nuevo modelo de Ferrari para la temporada 2022 de la Fórmula 1, el F1-75, que será presentado oficialmente hoy. "Mamma mia", comentaron a coro los pilotos al apelar a una expresión típicamente italiana tras quedar cara a cara por primera vez con la nueva máquina.

La legendaria casa de Maranello buscará recuperar la gloria perdida en una temporada que, a partir de los cambios en el reglamento, se anticipa más equilibrada que las anteriores."Nos gusta mucho", afirmaron Leclerc y Sáinz Jr en un video publicado por Ferrari. A primera vista se destacan las modificaciones técnicas para lograr un mayor "efecto suelo", además de tener neumáticos más grandes, entre otros detalles.

Este es el 68º modelo de Ferrari en la Fórmula 1 y fue bautizada con el número 75 que alude al aniversario que celebra este año. La última Copa de Constructores de Ferrari fue en 2008, y su último título de pilotos un año antes, el finlandés Kimi Raikkonen.

Los primeros ensayos oficiales de la categoría se celebrarán en Barcelona, España, del 23 al 25 de febrero; y luego se trasladarán del 10 al 12 de marzo a Bahrein, escenario del primer Gran Premio de este año el 20 de ese mismo mes.



CAMBIOS EN LA PUNTUACION

La situación vivida en el GP de Bélgica en el pasado agosto no fue normal y, de hecho, terminó siendo catalogada como la carrera más corta en la historia de la Fórmula 1. Esto se dio ya que las fuertes lluvias no permitieron en ningún momento una situación segura de la pista y, por consiguiente, los pilotos no pudieron correr en carrera. De hecho, dieron algunos giros detrás del auto de seguridad antes de regresar a la calle de boxes a esperar que la situación climática mejore. Eso no sucedió y, para tener el mínimo de vueltas puntuables, tuvieron que salir y dar otras dos vueltas más a velocidad controlada por el pace car.

Esto le permitió, por ejemplo, a George Russell conseguir su primer podio en la categoría.Lógicamente la puntuación no fue la misma que en un GP corrido en condiciones normales y con el 100% de las vueltas completadas. Es por esto que la FIA decidió modificar el sistema en las carreras en las que no se corre la totalidad de la misma.

A partir de ahora, solo serán puntuables las competencias en las que los autos hayan podido girar al menos dos vueltas sin auto de seguridad, normal o virtual. En el caso de no poder cumplir con este requisito, no se otorgarán puntos para el campeonato, lo que podría haber sucedido en Spa hace seis meses.Además, de acuerdo a la cantidad de vueltas que hayan logrado dar a velocidad de carrera es la cantidad de puntos que recibirán para el campeonato.

De hecho, los cambios son tantos al punto que, si por ejemplo no se llegó al 25% de los giros pautados, solo los primeros seis mejores ubicados en pista serán los que podrán sumar. Distinto es el caso si se corrieron más vueltas, ya que también más pilotos puntuarán y con una cantidad mayor de unidades en juego.