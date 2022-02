Paritaria docente: no hubo oferta salarial en la primera reunión

Este miércoles se vieron por primera vez las caras los representantes del gobierno provincial con los gremios que representan al magisterio público y privado en lo que fue la inauguración de las negociaciones que tienen su punto central en la actualización de los sueldos del sector.Antes del encuentro, el gobernador Omar Perotti se refirió a las paritarias en la previa del primer encuentro y remarcó: "Si hay buena voluntad y posibilidades de implementar un mecanismo, lo haremos. Se hizo el año pasado y se superó la cláusula gatillo. Pondremos toda nuestra voluntad para tener un año de clases con plena presencialidad e intenso aprendizaje".Vale recordar que pese a la expectativa generada, la segunda ronda de negociaciones de la paritaria docente nacional, realizada el pasado martes, tampoco tuvo una oferta salarial, pero el gobierno y los gremios fijaron una nueva reunión para la semana que viene.Durante el encuentro, no se habló públicamente de los números previstos para el aumento de este año. A nivel nacional, el salario inicial de los maestros es de 41.250 pesos, de acuerdo al piso actualizado en diciembre. Sin embargo, Perczyk ratificó a los gremios que “la decisión política de este gobierno es que los trabajadores de la educación no sólo no pierdan frente a la inflación sino que recuperen el salario”.De antemano, los sindicatos docentes, al igual que los gremios de empleados estatales, que por estos días también arrancan con sus paritarias, que no están dispuestos a aceptar una merma en la percepción de sus haberes y, por el contrario, pretenden decididamente ganarle durante este año a la inflación, tal como ocurrió en el 2021.En este contexto si bien los funcionarios de gobierno no tiraron “números” (ni porcentajes) sobre la mesa, sí prometieron a los gremios que los salarios no perderán ante el alza de precios. De todas maneras, dejaron en claro que antes de presentar la propuesta, la Casa Gris aguardará que la mesa nacional fije el piso mínimo salarial, una pauta que sirve de referencia para todas las provincias.La primera reunión paritaria de los docentes santafesinos tuvo la presencia del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, quien fue acompañado de maner virtual por su par de Educación, Adriana Cantero, modalidad que también adoptaron los representantes gremiales de Amsafe, UDA, Sadop y Amet. Funcionarios de Hacienda y responsables del Boleto Educativo Gratuito también fueron parte del encuentro.NO SE HABLÓ DEL 40%Luego de la reunión, Pusineri dialogó con la prensa y comentó que el encuentro estuvo dividido en dos partes: las cuestiones laborales, por un lado, y las salariales, por otro.“Estamos en vísperas de conocer el resultado de la instancia nacional. Cuanto antes la tengamos, mejor. Nuestra aspiración es tener una oferta provincial con el tiempo suficiente para que sea analizada por los gremios antes del inicio del ciclo lectivo”, afirmó el Ministro.Pusineri, ratificó que los gremios pretenden que los docentes quieren que el salario se "ubique por encima de la inflación real que se de en el año” y apuntó que cuando mencionó un porcentaje de incremento del 40% fue “una referencia, que parte de un ajuste de la inflación del 33% que se propuso en el presupuesto nacional que finalmente no fue aprobado”.De igual manera, el titular de la cartera laboral santafesina, confirmó que, tal como lo reclaman los gremios, se establecerán mecanismo de revisión como los incluidos en la paritaria del pasado año para que los salarios superen a la inflación.Finalmente, Pusineri, señaló: “aspiramos a presentar la oferta antes del inicio del ciclo lectivo”.Desde Amsafe, a pesar de que no hubo un pronunciamiento oficial, los máximos dirigentes se mostraron conformes por haber podido llevar al gobierno sus planteos, pero no disimularon cierto malestar por no haberse llevado una oferta salarial. En este sentido, es unánime el reclamo para que la semana que viene ya tengan la propuesta, para debatir y votar por la aceptación o no antes del inicio de clases, previsto para el próximo 2 de marzo, luego de los feriados por carnaval.ROSARIO IMPACIENTEMientras, Amsafé Rosario confirmó una movilización para mañana por la mañana en el centro de la ciudad para reclamar "por el salario y la situación de las escuelas" y desde Sadop salieron con los tapones de punta contra el gobierno.Ten es así que el secretario general de los docentes particulares, Martín Lucero, responsabilizó “al gobierno provincial por la dilación de los tiempos y por sostener públicamente una posición que luego no se traslada al ámbito donde deben plasmarse las propuestas concretas de aumentos salariales”“Esta convocatoria realizada de manera tardía y sin propuesta salarial, complejiza las definiciones y nos pone prácticamente en un escenario de conflicto ante el inicio de clases”.Ante ese escenario, desde el sindicato se había sentado posición sobre la necesidad de acelerar los tiempos de las propuestas para el análisis y evaluación de las mismas, pero la reunión finalizó en un cuarto intermedio, a la espera de la paritaria nacional docente, sin fecha para un encuentro venidero y sin propuesta económica.BOLETO EDUCATIVO GRATUITOEn la reunión participaron responsables del Boleto Educativo Gratuito, con el fin de comunicar novedades este año. "Se planteó llegar directamente al docente a través de una suma que represente el costo de lo que significa el traslado en la modalidad rural del beneficio", explicó Pusineri.El pedido de las entidades gremiales apunta a que los y las docentes ya están asistiendo a las escuelas, el próximo lunes volverá a regir el Boleto Educativo Gratuito con los datos del 2021 y el mismo día se abre la inscripción para el registro 2022.HOY, CON LOS ESTATALESLuego de la primera jornada de negociaciones con los docentes, este jueves, a las 11.30, será el turno de los gremios ATE y UPCN; mañana, a las 9, con los sindicatos de los profesionales de la salud.Con los representantes de los agentes públicos provinciales se espera una discusión salarial similar a la planteada con los docentes, aunque los tiempos no apremian de la misma manera.Donde parece que el “tire y afloje” será más complicado es con el Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA), que, en un comunicado, adelantó que los miembros paritarios van a plantear aumento salarial del 60% al básico; la jerarquización profesional al 80%.