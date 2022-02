PerottiI: “Generar condiciones para igualar las oportunidades, es el desafío central que asumimos”

En el acto, que tuvo lugar en el Acuario Río Paraná, Perotti remarcó que “hoy volvemos a reunirnos con otra expectativa y otra coyuntura en la realidad, con el desafío de enfrentar la presencialidad, porque desde aquel febrero de 2020 hasta hoy, nos ha pasado una pandemia en el medio”.Luego, mencionó que “desde el gobierno provincial podemos hacer grandes esfuerzos, podemos destinar muchos recursos, escribir muchos programas, diseñarlos, mostrarlos, pero tenemos que atacar las causas de por qué no se está en la escuela; y las causas nos llevan a las cercanías y en las cercanía están los gobiernos locales” reflexionó Perotti.“Esta es una decisión a la que solamente llegamos allí, si podemos coordinar nuestras acciones para golpear esa puerta y para invitarlos a ser parte de un cambio que nos tiene que garantizar lo estratégico de esta provincia, que es la mejor formación de nuestra gente”, añadió el gobernador.Del mismo modo, Perotti destacó que “el mayor orgullo de todos nosotros tiene que ser que mi pueblo, mi ciudad, tenga escolaridad plena; que con orgullo pueda decir que no hay un solo chico, una sola chica desde los 4 años que no esté en la escuela, porque eso nos va a dar las mejores herramientas para el desarrollo y para más seguridad”.El titular del Poder Ejecutiva provincial abogó en favor de “generar las condiciones para igualar oportunidades es el desafío central que asumimos todos”, y en referencia a ello, enumeró las inversiones realizadas respecto al Boleto Educativo, la universalización de la Sala de 4 años y al Programa Santa Fe Más Conectada.Finalmente, el gobernador Perotti concluyó: “Es muy importante que podamos hacer ese enorme esfuerzo para poder tener escolaridad plena en toda la provincia -prosiguió Perotti-, y eso se logra si cada uno de nosotros en su lugar, en su pueblo y ciudad, ponemos lo mejor y lo tomamos como un valor estratégico y común para Santa Fe”.TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALESPor su parte, la ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo que “en los próximos días cada presidente comunal e intendente va a recibir una lista nominada de alumnos, fundamentalmente los que terminan séptimo grado y deben ir al primer año de la secundaria. Tenemos casi 54 mil adolescentes en esa condición y queremos encontrarlos a todos en el inicio del ciclo lectivo del primer año de la secundaria” indicó la titular provincial de la cartera educativa.Cantero aclaró que “el pasaje entre primaria y secundaria suele ser uno de los más frágiles porque los chicos cambian de escuela entonces, allí vamos a estar trabajando para que todos los que egresan estén inscriptos en el primer año de la escuela secundaria en el ciclo lectivo 2022”.PRESENTESDe la actividad también participaron los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; por la municipalidad de Rosario, María Eugenia Schmuck; el secretario provinciales de Educación, Víctor Debloc; de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; y de Administración, Cristian Kuverling; intendentes y presidentes comunales del sur de la provincia; directores regionales de Educación; y representantes gremiales de sindicatos docentes, entre otros.