Municipio y Provincia avanzan en una agenda conjunta de Género

Del encuentro participaron también la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, y el equipo de la Oficina de Violencia de Género del municipio.La agenda incluyó una visita a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y al Dispositivp de Abordaje Territorial (DIAT), donde mantuvo un encuentro con el Secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, e integrantes de la cooperativa Oreja de Negra y del equipo del proyecto “Seda”.JORNADA PRODUCTIVA“Desde que asumí el 23 de diciembre del año 2021, es la primera vez que vengo como Ministra de Igualdad, Genero y Diversidad a la ciudad de Rafaela, en una jornada extensa y muy productiva porque me llevo muchas experiencias y también mucho trabajo para seguir articulando junto al municipio”, manifestó Marinaro.“En primer lugar, hoy estuvimos reunidos con el intendente Luis Castellano, junto a Myriam Villafañe y todo el equipo de Género del municipio, haciendo agenda sobre lo que hicimos el año pasado y, también, diagramando para este año lo que será el próximo “8M”, donde vamos a hacer una jornada provincial de `Juntas de pie´”.Además, “hablamos sobre los convenios que tenemos en marcha, y sobre uno de los temas más importantes que me encomendó el gobernador Omar Perotti, que tiene que ver con la recuperación económica con perspectiva de género. Por eso, estuvimos en el DIAT con Diego Peiretti y todo el equipo de la Secretaría, con la cooperativa Oreja de Negra y con el proyecto “Seda” en el que intervienen tres localidades de la región, como Rafaela, Ataliva y Lehmann", contó Florencia Marinaro.“Fue una experiencia muy rica en todo el trabajo que viene realizando Rafaela, y también en la profundización de la articulación que tenemos con este municipio que es ejemplo en el país en cuanto a la articulación entre el sector público y privado y que, además, incorporó la perspectiva de género a sus políticas públicas”; cerró la Ministra.AGENDA PARA EL AÑO“Ha sido una jornada muy fructífera porque no solo hemos podido ajustar algunos temas, sino que también fuimos armando una agenda para el año 2022, con nuevos programas y lineamientos que ha impuesto la nueva Ministra”; destacó Villafañe.“También tuvimos la oportunidad de hacer una recorrida por la ciudad, visitando instituciones como la UNRaf, una universidad que se ocupa muchísimo de este tema y que de hecho, tiene carreras abocadas a esta temática", agregó."Luego nos desplazamos a las instalaciones del DIAT, donde pudimos estar con mujeres que han tenido la decisión de emprender un nuevo proyecto y que, por supuesto, nosotros desde la Oficina apoyamos esta impronta. Creo que la Ministra se ha ido muy contenta de la ciudad, llevándose muchas propuestas y proyectos que queremos ejecutar en estos próximos meses”; finalizó la Secretaria de Desarrollo Humano