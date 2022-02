Las duras críticas de referentes opositores

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Tras las declaraciones de Alberto Fernández en defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por presunta corrupción en la obra pública, el arco opositor lanzó sus críticas a coro.Uno de los primeros en manifestarse fue Mario Negri, el presidente del bloque de la UCR, quien acusó al Presidente de "seguir pagando el favor de su candidatura".En la misma sintonía, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, acusó al jefe de Estado de "manchar la investidura" presidencial y rememoró los dichos de Fernández sobre la causa en la que se investiga a la Vicepresidenta, previo a ser el candidato del Frente de Todos. ¿Cuál es el verdadero Fernández? ¿El que dijo que el Gobierno K fue corrupto? ¿O el que miente a la Justicia luego de llegar a la Rosada con CFK?", tuiteó la ex ministra de seguridad.Otro referente del espacio que cruzó a Fernández fue el diputado Fernando Iglesias. "Al mismo tiempo que ataca a los ciudadanos de Buenos Aires con la excusa de la equidad en los subsidios @alferdez justifica que el kirchnerismo le haya dado 50 veces más obra pública per cápita a los santacruceños que a los bonaerenses. Defendeme esa, cumpa federal", escribió desde sus redes sociales.A su turno, Juan Manuel López, el titular del bloque de la Coalición Cívica, manifestó que el problema del país es que "gran parte de la clase política cree que la corrupción es una cuestión política no judiciable. No Presidente, necesitamos Justicia para que haya desarrollo, paz y libertad".Finalmente, la diputada Margarita Stolbizer, del GEN, también opinó sobre las declaraciones del Presidente: "Desde el punto de vista jurídico, todos los actos administrativos son judiciables, esto forma parte de aquel pliego de condiciones que el Presidente suscribe con Cristina Fernández de Kirchner".