Alumnos con trayectorias “débiles” están en pleno proceso de fortalecimiento

Si bien desde la Regional III de Educación, no tienen los números precisos de cuántos alumnos con “trayectorias débiles”, están concurriendo a las diferentes instituciones a recuperar contenidos no alcanzado en 2021, el movimiento en las escuelas va creciendo cada día a medida que se van reincorporando los docentes y van convocando a más alumnos a formar parte de este proceso, que se extenderá hasta el 25 de febrero.

Desde el 7 de febrero en la provincia de Santa Fe, muchos alumnos de primaria y secundaria, que en 2021 finalizaron el ciclo lectivo con trayectorias “débiles o intermitentes, regresaron de manera presencial a clases, en un proceso de intensificación de contenidos.

La directora de la escuela E.E.S.O. Nº 429 "Mario R. Vecchioli", María Eugenia Marzioni, compartió la experiencia y señaló: “Estamos llevando a cabo lo que es el comienzo del calendario escolar y continuación del ciclo pedagógico 2020/21 que ya finaliza en poco tiempo, en donde se plantean instancias de recuperación de aprendizaje para aquellos alumnos con trayectorias débiles o de baja intensidad. En realidad, esto es algo que hacemos todos los años y que siempre sucede en la escuela secundaria, y que tiene que ver con que aquellos alumnos y alumnas que no pudieron cumplir con todo lo que se plantea en la escuela, hacen su continuación en el mes de febrero para poder recuperar esos conocimientos”.

Acerca del acompañamiento que se les brinda a estos alumnos, la directora comentó que “los apoyamos y acompañamos desde todas partes y por supuesto con la escuela abierta, de manera presencial, donde cada docente evalúa la situación particular de cada uno y se intenta reconstruir o como dije recuperar aquello que no logró hacer. Hay algunos alumnos, muy pocos, que no pueden venir de manera presencial y se les permite trabajar de manera remota. Buscamos todas las estrategias para ayudar”, expresó.

“La verdad es que estamos contentos porque desde la convocatoria un buen porcentaje ha respondido -no el cien por ciento, pero si muchos- y vemos que están con ganas de cumplir y de finalizar este ciclo. Tenemos mucho entusiasmo en que este proceso que se extenderá hasta el 25 de febrero, se desarrolle de la mejor manera”, manifestó María Eugenia Marzioni.

La directora de la escuela Mario Vecchioli, recordó que aún hay docentes que por su antigüedad continúan de licencia y a medida que se van incorporando van convocando a los alumnos para cada materia, en este proceso de intensificación de contenidos y trayectorias.