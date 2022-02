Soñar no cuesta nada: la candidatura de Guzmán

Por Sergio Berensztein



Cuando abandonó la Universidad de Columbia para aceptar el ofrecimiento del flamante presidente Alberto Fernández, era para los argentinos prácticamente un desconocido. Martín Guzmán llegaba al Palacio de Hacienda como un dirigente de marcado perfil técnico, fundamentado por sus trabajos de investigación junto al laureado Nobel, Joseph Stiglitz. Tenía (o creía tener dados los hasta ahora desafortunados resultados) un plan diseñado para la economía argentina y, especialmente, para la renegociación de la deuda, y llegaba para aplicarlo.

Con el correr de los meses quedó en evidencia que su perfil técnico se combinaba con una marcada ambición política. A tal punto es así que, por estos días, con un protagonismo renovado por el entendimiento alcanzado con el FMI, Guzmán se atreve a soñar con una eventual candidatura presidencial para 2023. Después de todo, aunque aún restan 18 meses para las PASO, hay quienes en el Frente de Todos ya avizoran que no será nada sencillo conseguir un candidato competitivo que asegure el triunfo. En este vacío, Guzmán pretende sumar su nombre a la grilla de presidenciables.

El ministro de Economía siente que la renegociación con el FMI y su estrategia de supervivencia política, en medio del asedio kirchnerista, podría eventualmente capitalizarse políticamente.

De hecho, los datos de D’Alessio IROL – Berensztein muestran que Martín Guzmán y Leandro Santoro son los dos dirigentes oficialistas con mejor imagen. Cualquier apresurado diría que tiene con qué atreverse a soñar. Hay, además, una tradición en la Argentina de economistas con fuerte vocación política. Conclusión: nadie debería sorprenderse de las aspiraciones de Guzmán.



UNA PREGUNTA CRUCIAL

PARA EL MINISTRO GUZMÁN

Sin embargo, si uno lo analiza en perspectiva, surge una pregunta crucial: ¿Comprende Martín Guzmán las potenciales consecuencias y los riesgos de su ambición política? Su suerte como ministro y la implementación de su “programa económico” pueden verse seriamente afectados por sus deseos electorales. Después de todo, si a Guzmán le va bien, al resto de los dirigentes oficialistas que aspiran a ser candidatos les irá mal.

Al tener aspiraciones políticas, Guzmán reduce o elimina los incentivos para que los sectores kirchneristas de la coalición, que ya venían mostrando su rechazo al acuerdo negociado con el FMI, lo terminen acompañando. Pero el riesgo es mayor: incluso dirigentes moderados, que a priori podrían convertirse en las únicas espadas de su “programa económico”, podrían soltarle la mano. Conclusión número dos: las ambiciones del ministro Guzmán podrían condenarlo al aislamiento.

Así, con sus aspiraciones, el ministro le agrega al actual escenario un condimento más, que lejos de contribuir a que se concrete su programa, por el contrario, lo obstaculiza. Al convertirse en potencial candidato entra en una dinámica de competencia no solo con los sectores más radicalizados de su espacio, sino también con los segmentos moderados. Y esto incluye a su propio jefe, el presidente Fernández.



LOS PROS Y CONTRAS

QUE ENFRENTA EL GUZMÁN

De esta forma, no solo corre riesgo el despliegue de su gestión sino también su permanencia en el cargo. Una a favor del ministro: hasta ahora nadie logró acercar el nombre de un eventual reemplazante que satisfaga a todas las partes. Difícilmente sea suficiente para sobrevivir si todos le terminan bajando el pulgar. Por todo esto, si Guzmán efectivamente desea ser candidato en 2023 lo mejor que puede hacer es ocultar e incluso negar sus aspiraciones.

Sobrevuela una segunda pregunta: ¿Qué chances puede tener efectivamente el ministro Martín Guzmán de ser un candidato exitoso? Los casos de exministros de economía que lograron acceder a la presidencia quedaron muy atrás en la historia:

• Victorino de la Plaza fue ministro de hacienda durante las presidencias de Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca, y presidente de la Nación en 1914, luego de la muerte de Roque Sáenz Peña.

• Roberto Marcelino Ortiz fue ministro de hacienda durante la presidencia de Agustín P. Justo y presidente de la Nación en 1938.

Ninguno de ellos accedió a través de elecciones libres o legítimas. Uno antes de la ley Sáenz Peña (y luego de la renuncia del primer mandatario) y el otro valiéndose de las maniobras non sanctas de la década infame.

Si analizamos la historia argentina reciente, desde el retorno a la democracia, encontramos que nunca un exministro de economía logró acceder a la presidencia o, a lo sumo, ser competitivo en una elección.

Y no es que no haya habido intentos:

• Álvaro Alsogaray lo intentó en 1989 y quedó tercero (a 30 puntos de distancia del segundo que fue Eduardo Angeloz).

• Domingo Cavallo en 1999, nuevamente en tercer lugar (a 23 puntos de Eduardo Duhalde), a pesar de contar con los pergaminos de haber terminado con la hiperinflación en 1991.

• Ricardo López Murphy en 2003, también en tercer lugar, por detrás de Néstor Kirchner y Carlos Menem.

• Roberto Lavagna, en 2007 y 2019, tercero en ambas oportunidades, y en la primera ocasión contaba con el antecedente aún fresco de haber sido el ministro de la recuperación tras la crisis de 2001.

Ser ministro de Economía, aún en los casos de éxito como Cavallo o Lavagna, no parecería el camino más indicado para proyectarse a la presidencia. Adicionalmente, si Guzmán tiene éxito en cerrar y hacer cumplir el acuerdo con el FMI, esto implicará un ajuste: parece difícil que inmediatamente después de implementar un ajuste, al margen de los resultados positivos que pueda tener para la economía argentina en el largo plazo, pueda convertirse en un candidato competitivo en las elecciones inmediatas.

Si Martín Guzmán efectivamente desea eventualmente ser a candidato a presidente, seguramente lo mejor que podría hacer es descartar por completo el 2023, concentrarse en la gestión, con foco en la implementación del acuerdo con el FMI y en "tranquilizar" la economía (tal como le gusta decir al ministro), y dejar las ensoñaciones políticas electorales para otro momento. Ni la historia, ni el contexto, sugieren que tenga alguna chance.









