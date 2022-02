El acuerdo con el FMI

Horas decisivas se viven en la Argentina respecto a la suerte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recién se encuentra en una instancia preliminar puesto que aún resta la definición del Directorio del organismo y el debate en el Congreso nacional, sin que se conozca hasta el momento la letra chica, clave para la toma de decisiones.Hasta ahora se anunció un entendimiento, lo que fue un avance que descomprimió la situación por un vencimiento de la deuda con el FMI, pero todavía queda un trecho para sellar el acuerdo para la implementación de un programa económico con compromisos light que de todos modos no hay garantías de que podamos cumplir. No cerrar trato implica caer en default y quedar fuera de los mercados internacionales de financiamiento, justo un país que hace del déficit fiscal una política de estado. Y si la moneda queda del lado del cese de pagos, el Estado no tendrá otra manera de solventar su excesivo gasto en una mayor presión fiscal, en especial de los sectores más dinámicos de la economía: entre ellos el campo. Y quizás una situación de default obliga a un ajuste por las malas, lo que aumentaría las tensiones sociales en un país con más del 40 por ciento de su población bajo la pobreza, más del 30 por ciento de su economía en la informalidad.¿Qué tan importante es el acuerdo y que efectos tiene sobre nuestra economía? se preguntó en un informe el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Al final, se llegó a un acuerdo porque a ninguna de las partes le convenía que Argentina entre en default. Al FMI porque es uno de los principales deudores de su cartera. A la Argentina porque agrega incertidumbre en una economía extremadamente débil.Uno de los principales puntos de desacuerdo con el Fondo era el sendero fiscal, es decir, la velocidad con la que debe reducirse el déficit. El planteo del gobierno era que al déficit cero debía llegarse en el 2027 mientras que los funcionarios del FMI querían antes. La pregunta pertinente es si a los argentinos les conviene que el gobierno mantenga el desequilibrio por más tiempo.Gastar por encima de los ingresos obliga a emitir deuda pública o a emitir dinero. Esto es lo que la Argentina viene haciendo, desde que se tiene registro oficial, en los últimos 60 años. Gobiernos con orientaciones políticas muy diferentes sistemáticamente gastaron por encima de sus ingresos. Esta es la principal razón de la alta inflación, exceso de endeudamiento y larga decadencia, advierte Idesa. También explica las 21 operaciones de crédito firmadas por Argentina con el Fondo en los últimos 60 años. Tener un promedio de una operación cada tres años hace insostenible el argumento de que hay un ensañamiento del FMI contra la Argentina, y desnuda la insistencia que tiene el país en buscar que el FMI le financie su “política de Estado” de gastar por encima de sus posibilidades.El acuerdo con el FMI no resolvió el problema en el pasado y no lo resuelve ahora. Lo único que logra Argentina es sacarse de encima los vencimientos de los próximos meses. Pero fondos frescos para el déficit fiscal no vendrán del FMI, ni del mercado privado porque se haya firmado el acuerdo. Por lo tanto, todo el déficit hay que cubrirlo con el muy limitado acceso al crédito que viene logrando el gobierno en el mercado interno y, la mayor parte, con emisión. Esta situación deja claro que para la Argentina reducir el déficit fiscal es una meta fundamental y urgente, no porque lo imponga el FMI, sino porque es lo mejor para la sociedad que sufre y la inflación y el deterioro social.Se trata de una tarea mucho más desafiante que negociar con el FMI.