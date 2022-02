“La Mona” Giménez le puso el broche al esperado regreso del Cosquín Rock

Germán Sánchez (Especial desde Santa María de Punilla).- Mientras suenan los acordes del himno nacional argentino, Ricardo Mollo salta a escena y arenga a la multitud para cantar bien fuerte. Luego de eso, cuando va a comenzar el show de Divididos, su líder anticipa lo que pasaría un rato después en ese mismo escenario. “Antes de empezar quiero decir una cosa. Muy feliz cumple Mona. Este es nuestro pequeño homenaje.” Acto seguido, los primeros acordes de "Sobrio a las piñas" con notas del clásico cordobés "Quien se ha tomado todo el vino".

Fue el adelanto de lo que vendría justo después de la Aplanadora del rock en la sierras de Santa María de Punilla. La esperada presentación de Carlitos “La Mona” Giménez por primera vez en el Cosquín Rock. Y fue amor a primera vista. El público -una multitud- dio un sí rotundo, es cierto que hubo muchos seguidores propios, pero también con miles que se quedaron al cierre del festival a acompañar el debut más esperado. Y La Mona no defraudó. A los 71 años copó la parada y convirtió al Escenario Norte en propio.

Fue sin dudas el broche de oro de un fin de semana muy esperado, por muchos motivos. Fue el regreso después de dos años por la pandemia. Y también fue como un volver a empezar, en muchos aspectos, claro que Cosquín Rock no es un bebé recién nacido. Todo lo contrario, es un festival mayor de edad que exige mucho y que ofrece mucho. Hubo que esperar 24 meses, hubo que respetar protocolos, claro que todo a cambio de volver al lugar que todos querían volver.

Y encontrarse con los consagrados como Fito, Divididos, La Vela Puerca, Viticus, Miranda. O con la sangre nueva, como Natalie Pérez, María Becerra, Juan Ingaramo. En dos jornadas, fueron 85.000 personas (a ojos de mal calculador, parecían muchos más, sobre todo el sábado). Fue la fiesta federal que siempre se puede ver, fue la presencia internacional que, a pesar de las dificultades, dijo presente.



MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

El Festival movilizó recursos por 1.415 millones de pesos, una cifra que surge de la inversión de la organización más el gasto de los asistentes en diferentes categorías que van del transporte y el alojamiento a la gastronomía. Además, la realización del mega evento generó 5.630 empleos directos dentro del predio del festival. A este número debe anexarse emprendedores e independientes, así como otros agentes indirectos, con el consecuente impacto en los servicios y comercios de la región. Así, una estimación general supera las 10.000 personas con actividad de acuerdo a un informe del área de Investigación y Extensión del Instituto Cultura Contemporánea.

Otro dato del estudio efectuado por los organizadores del Festival estima que tan solo en alojamientos el gasto giró en torno a los 107 millones de pesos. Respecto al perfil de los asistentes, más de 40% son estudiantes universitarios, 30% dijo que trabaja y estudia, en tanto que en materia familiar, más de 70% declaró que no tiene hijos.

Al terminar esta nueva edición de Cosquín Rock, su productor José Palazzo, agradeció a "los managers que confiaron, a las marcas que acompañan y a cada uno de los asistentes que se vinieron de todo el país a vivirlo". "Hicimos un gran festival, gracias a Punilla por albergarnos, gracias bomberos, defensa civil, policía, turismo de Córdoba. Gracias a la gente, a las bandas y a todos los trabajadores que hicieron posible la vuelta" cerró con la tarea cumplida.