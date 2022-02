Mañana exhibirán "Perfectos desconocidos"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). En reciente comunicación se hizo saber que “Perfectos Desconocidos” será la proyección de la quinta función del Ciclo de Cine

La misma se proyectará el jueves 17 a partir de las 20:30 hs. en la sede vecinal del Barrio Moreno.



Sinopsis

Cuatro parejas de amigos que se conocen de toda la vida cenan juntos una noche. Uno de ellos propone un particular juego: todos deberán leer en voz alta los mensajes y atender las llamadas que reciban en sus móviles durante la cena. Pronto empiezan a descubrir que el juego no era una buena idea y se dan cuenta que, pese a los años, son unos completos desconocidos.