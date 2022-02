Mantenimiento del salón San Carlos

CORONEL FRAGA. - En reciente comunicación a la ciudadanía se hizo saber que con el fin de continuar cuidando las instalaciones del salón San Carlos y debido a que desde el 2018 no se renueva la Sub Comisión, la Comuna informa que se realizará una reunión para formar la misma y dispuso que dicha sub comisión deberá entregar todos los meses a la Comuna la rendición de cuentas e información de las actividades desarrolladas.

Por este medio se informará la fecha de la reunión.

También se hace saber a los interesados en el alquiler del mismo que ya se encuentran disponibles los precios y reglamento. Para más información dirigirse a la Sede comunal en el horario de 6 a 12 hs.