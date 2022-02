Cristina: gesto con la oposición en el Senado

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Pese a que la vicepresidenta Cristina Kirchner ordenó a los jefes de la bancada oficialista ceder comisiones a la oposición en el Senado, la reunión para destrabar la cuestión culminó sin acuerdo entre las partes debido a las discrepancias en torno a la proporcionalidad del reparto de las presidencias y de los miembros por cada fuerza política.

La reunión entre los jefes parlamentarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio tuvo lugar en el despacho del Frente de Todos en el segundo piso del Senado y duró poco más de un hora.

En el cónclave estuvieron el jefe de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, junto a la vice, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quienes recibieron al titular del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, del PRO, Humberto Schiavoni; del interbloque opositor, Alfredo Cornejo.

Después de un tenso intercambio, no lograron cerrar el acuerdo sobre la integración de las autoridades de las 27 comisiones, algunas de las cuales en teoría debían ponerse en marcha para tratar proyectos del temario de sesiones extraordinarias que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso para tratar supuestamente en febrero.

Ese asunto quedó pendiente y a la espera de nuevas gestiones, en tanto que los jefes de los bloques del oficialismo y de la principal alianza opositora sí pudieron consensuar la fecha de la sesión preparatoria, que tendrá lugar el 24 de febrero, cuando tomarán juramento las nuevas autoridades del Senado.

El Frente de Todos había dejado trascender la amenaza de que buscaría hacerse con el control de todas las comisiones, pero en una reunión previa en el despacho de presidencia de la Cámara alta, Cristina Kirchner desactivó la maniobra e instruyó a Mayans y a Fernández Sagasti a conceder lugares a la oposición para facilitar el acuerdo.

Según voceros del Frente de Todos, la decisión de otorgarle a la oposición la presidencia de algunas comisiones se tomó "a pesar de los incumplimientos parlamentarios" de Juntos por el Cambio, en referencia a la actitud que tuvo de retacear el quórum en la sesión para debatir la Ley de Bienes Personales, que estuvo al filo de caerse.

De acuerdo al oficialismo, la bancada de Juntos por el Cambio, presidida por Cornejo, se negó a bajar al recinto pese a haberse comprometido a hacerlo, y la sesión se hubiera caído de no haber sido por la ayuda salvadora de la riojana María Clara del Valle Vega, quien se sentó en su banca a último momento para alcanzar el quórum.

El enojo por ese "incumplimiento" no se disipó y por eso en el oficialismo se resistían a ceder los lugares que le corresponderían a Juntos por el Cambio de acuerdo a la composición que se configuró en la Cámara alta a partir del último recambio legislativo.

Con la contraorden de Cristina Kirchner, en el oficialismo pretendían al menos arrebatarle a Juntos por el Cambio la presidencia de la comisión de Salud para asignársela al médico tucumano Pablo Yedlin, quien responde al gobernador Juan Manzur.

En tanto, Juntos por el Cambio pretende ampliar el número de presidencias de comisiones bajo el argumento de que producto de los resultados de las últimas elecciones legislativas el oficialismo redujo su tropa a 35 diputados, mientras que Juntos por el Cambio la amplió a 33.

La otra discusión tiene que ver con la cantidad de miembros que tendrá cada fuerza política en cada una de las comisiones: Juntos por el Cambio exige que se respete la proporcionalidad que arroja la nueva composición parlamentaria, pero el Frente de Todos buscaría apelar a la ayuda de sus socios para sacar alguna ventaja en el reparto de los lugares.